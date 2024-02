Abstención fue de más del 70% en elecciones municipales 2024

La gran importancia de ejercer tu derecho al voto es, que tú decides, tú decides las autoridades que quieres para tu ciudad, pero tendemos a dejar que las cosas las resuelva Dios y le dejamos el espacio a los malos, mientras tú te echas a un lado creyendo que todo se va a resolver a la buena De Dios, sin tu ser parte de la solución. ¡Así no se hace patria!

Hoy amanecemos con resultados no deseados porque:

• Porque “los buenos” decidieron no salir a votar.

• Porque “los buenos” decidiendo pensar, “esto no lo arregla nadie”

• Hoy tenemos resultados no deseados, porque “los buenos” decidieron quedarse en su casa.

• Hoy tenemos resultados no deseados, porque “los buenos” solo pelean en los grupos de WhatsApp.

• Hoy tenemos resultados inesperados, porque “los buenos” pensaron, “estamos ganao”

• Hoy tenemos resultados no deseados, porque “los buenos” solo postean en las redes sociales, pero no salieron a votar.

Defender la patria, es defender tu pueblo, tu ciudad, tu gente, ejerciendo tu derecho al voto. ¡Qué no se repita!.

Fuente: Hoy