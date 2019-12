Abuela de la joven descuartizada en SDE dice agresores duraron 3 días con el cadáver

«No fue animal que mataron, fue a mi hija de 18 añitos que mataron, eso fue un abuso», exclamó entre lágrimas Mayra Lugo, la abuela de Michelle Lugo, quien fue descuartizada y quemada en víspera de Nochebuena en el sector Villa del Este.

Michelle llevaba alrededor de tres meses residiendo junto a una amiga y justo al lado vivían los dos acusados a quien la Policía Nacional solo identificó como «Jonki» y «Topi».

De acuerdo con las declaraciones de Mayra, quien crió a Michelle desde los dos meses de nacida, la joven estaba desaparecida desde la noche del 23 de diciembre.

«Yo duré varios días sin saber de mi muchacha. El 26 me voy a trabajar y me llama una vecina y me dice que a mi hija me la descuartizaron, me la quemaron y me la violaron», narró Mayra.

Los moradores de Villa del Este dijeron que lograron ver a Michelle en la noche del 23 y presumen que ese día fue que se cometió el crimen.

«Ellos aprovecharon el 25 que to’ el mundo se recogió temprano y la sacaron, la pican y la quemaron. Ellos duraron con ella casi tres días con ella muerta», explicó uno de los moradores del lugar.

Apartamento

El apartamento donde Michelle y su amiga residían estaba dividido por un tablón de madera.

Aún en la mañana de este sábado el mismo permanecía con la puerta abierta y uno de los colchones estaba lleno de sangre.

Separados por una pared había otra habitación, donde dormían los acusados del crimen.

«Ellos vivían entre todos ahí arriba. Imagínate tú», dijo otro de los vecinos.

Los moradores de Villa del Este agregaron que «Jonki» y «Topi» nacieron, se criaron en el sector y que nunca habían causado problemas «mayores».

Los familiares de Michelle afirman que hay dos personas detenidas por el caso. La amiga y uno de los nombrados «Jonki» o «Topi».

Fuente: Listín Diario