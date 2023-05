Academia de Ciencias respalda acciones del ministro de Medio Ambiente Ceara Hatton

Send an email

La Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD) expresó su apoyo este viernes al ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, quien esta semana confesó que a su llegada a esa institución desvinculó a 600 personas que encontró en nómina y que no realizaban funciones.

Mediante un comunicado, la Academia manifiesta que, son múltiples las funciones que dicha institución tiene que emprender para cumplir con las ineludibles tareas que le asignan las leyes 64-00, la 202-04, así como la Constitución de la República para la protección, cuidado, manejo y gestión efectiva de los Recursos Naturales de la República Dominicana, «tareas que no permiten el dispendio y uso inapropiado de los recursos».

«Es ampliamente conocido que el Sistema Nacional de Areas Protegidas (Sinap), viene acumulando un deterioro progresivo en todo lo relativo a su protección efectiva, falta de personal calificado, falta equipos, medios de transporte, casetas de vigilancias maltrechas, personal desmotivado, todo esto dificulta la conservación efectiva del patrimonio natural y cultural que tiene ese ministerio bajo su responsabilidad», expresó la academia.

Indicó que Ceara Hatton es un miembro destacado de la Comisión de Economía de la Academia de Ciencias, desempeñándose en varias oportunidades como integrante del Consejo Directivo, además fue un importante integrante de la Comisión Nuevos Ingresos de esta institución científica.

«En todos sus actos de su vida en nuestra academia el Dr. Ceara Hatton ha actuado apegado a los principios éticos y ha cumplido con todos los postulados contenidos en nuestros estatutos y reglamentos», dice la nota.

«Siempre que los recursos del ministerio se apliquen para alcanzar los objetivos arriba enunciados, para mejorar las condiciones de trabajo, sin privilegio ni discriminación de sus técnicos, guardaparques y el personal en general, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales puede contar con nuestro apoyo», manifiesta el escrito.

Controversia

Las declaraciones del ministro en un programa de televisión matutino esta semana han provocado reacciones encontradas. Desde la esferas de dirigentes de su partido, el Revolucionario Moderno, ha sido criticado por compañeros como Alfredo Pacheco, quien le llamó «ineficiente» y «abusador». Le recriminó por «por tirar galleta contra quien no puede defenderse» en referencia al fallecido Orlando Jorge Mera, quien antes ocupaba la cartera. Igualmente, dijo que su hoja de vida no merecía respeto porque no había aportado nada.

Mientras que Carolina Mejía, secretaria general de la organización, calificó las declaraciones de Ceara Hatton como desafortunadas.

No obstante, desde la acera de la sociedad civil y los grupos ambientalistas, han llovido las muestras de respaldo al ministro de Medio Ambiente. El movimiento no partidista Participación Ciudadana indicó en un comunicado: «Todos sabemos que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es uno de los organismos estatales que ha sido utilizado desde hace décadas para colocar en nominillas a cientos de militantes del partido que esté en el poder y hasta nominillas de personas particulares, acción que se convierte en un acto de corrupción, porque estos no realizan labor alguna para el Estado dominicano».

Para Nelson Bautista, del colectivo Acción Verde, el ministro de Medio Ambiente «está realmente comprometido con restaurar la maltrecha institucionalidad del Ministerio. He tenido más de una diferencia con su estilo y las decisiones que ha asumido (o dejado de asumir), pero su integridad no se cuestiona».

Mientras que Yolanda León, presidenta de Grupo Jaragua, felicitó al ministro «por sanear la nóminade Medio Ambiente». «Este ha sido un constante reclamo de la sociedad civil y figura en el Plan de Acción del Sistema Nacional de Áreas Protegidas presentado ante por Luis Abinader y ese Ministerio», dijo León.

Fuente: DL