NIÑOS SOBREVIVEN SIN HERIDAS TRAS COLAPSO REPENTINO DE UNA LITERA

Una escena de angustia quedó registrada por cámaras de seguridad dentro de una vivienda, cuando una litera colapsó repentinamente mientras dos hermanitos dormían.

La estructura de la cama superior cedió y la niña cayó directamente sobre el pequeño que descansaba en la parte de abajo.

En medio del susto, la menor reaccionó de inmediato, corrió desesperada a pedir ayuda y gritó auxilio, lo que permitió que su madre entrara rápidamente a la habitación.

MILAGROSAMENTE EL NIÑO ESTÁ A SALVODe acuerdo con las imágenes, el impacto no le causó heridas de gravedad y todo quedó en un enorme susto.
Este hecho vuelve a encender las alertas sobre:

La correcta instalación de las literas

El uso adecuado según la edad de los niños

La revisión periódica de tornillos y soportes
Un segundo que pudo terminar en tragedia… pero que gracias a la rápida reacción de su hermanita y la intervención de su madre terminó en alivio y agradecimiento a Dios.

Fuente: N Telemicro

