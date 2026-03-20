ACIS destaca avances en permisología ambiental 20 de marzo de 2026

SANTIAGO (República Dominicana). – La Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS) valora los esfuerzos

que se vienen desarrollando para fortalecer y agilizar los procesos de aprobación de permisos ambientales en

la región del Cibao, destacando los avances alcanzados a partir del diálogo sostenido con autoridades del

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esto como parte de una agenda de escucha activa que ha

encabezado el ministro Paíno Henríquez, orientada a identificar oportunidades de mejora y atender de manera

directa las inquietudes en temas medioambientales de la ciudadanía.

En ese contexto, la institución reconoce la importancia de continuar optimizando los tiempos de respuesta en

los procesos de permisología, con el objetivo de seguir impulsando la ejecución de proyectos de inversión,

especialmente en el sector construcción, y contribuir al dinamismo económico de la región Norte.

Como parte de estos avances, durante una reunión realizada en la sede de la ACIS con representantes del

Ministerio y con la participación de los principales gremios del sector construcción, fueron presentadas

diversas iniciativas orientadas a la modernización institucional.

Entre estas acciones se destacan la puesta en funcionamiento de la plataforma SIGEO RD, que integra

información geoespacial para facilitar los procesos de análisis técnico, la creación y estandarización de 73

Términos Referencia Estandarizados para Autorizaciones Ambientales (TDR), que permitirán agilizar la

evaluación de proyectos y la implementación del sistema CRIM Express para autorizaciones de impacto

ambiental mínimo.

El encuentro se desarrolló en un ambiente de apertura y colaboración, propiciando un espacio de intercambio

constructivo donde el sector privado pudo compartir sus inquietudes y aportar propuestas orientadas a seguir

fortaleciendo los procesos.

Asimismo, se revisaron los proyectos previamente sometidos, evidenciándose avances importantes, con una

parte significativa ya aprobada y otros en etapas avanzadas de evaluación, lo que refleja el compromiso

institucional de dar respuesta oportuna a los expedientes.

La ACIS valora positivamente la disposición del Ministerio de Medio Ambiente para escuchar y trabajar de

manera conjunta con el sector productivo, y reafirma la importancia de continuar fortaleciendo la capacidad

operativa del sistema, incorporando más talento humano, herramientas tecnológicas y mejoras en los tiempos

de respuesta.

El Ministerio de Medio Ambiente reitera que su enfoque está orientado a promover procesos cada vez más

ágiles, eficientes y transparentes, en estricto cumplimiento de la normativa ambiental y en armonía con los

principios del desarrollo sostenible.

Finalmente, la ACIS reafirma su compromiso de seguir colaborando activamente con las autoridades en la

construcción de soluciones que permitan equilibrar la protección del medio ambiente con el crecimiento

económico de la región, en beneficio de toda la sociedad.