ACIS FIJA POSICIÓN SOBRE LA LEY 98-2025 Y ADVIERTE IMPACTOS NEGATIVOS EN LA SEGURIDAD JURÍDICA Y EL CLIMA DE INVERSIÓN
La Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS) expresa su preocupación
institucional ante la promulgación de la Ley núm. 98-2025, al considerar que varios de
sus aspectos generan incertidumbre jurídica, afectan la confianza del sector productivo
y podrían entrar en conflicto con principios constitucionales fundamentales.
La ACIS reconoce la potestad del Congreso Nacional para legislar en materias de interés
público; no obstante, recuerda que toda normativa debe ajustarse estrictamente a los
principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, debido proceso y seguridad
jurídica, conforme a la Constitución de la República y a la reiterada jurisprudencia del
Tribunal Constitucional.
De acuerdo con el análisis realizado por la entidad, la Ley 98-2025 introduce
disposiciones que podrían traducirse en cargas excesivas para la actividad comercial e
industrial, así como en amplias facultades discrecionales de la administración, sin una
delimitación clara de los mecanismos de control, lo que incrementa el riesgo de
interpretaciones arbitrarias y conflictos legales innecesarios.
“La seguridad jurídica es un pilar esencial para el desarrollo económico, la atracción de
inversiones y la generación de empleos. Cualquier normativa que genere ambigüedad o
discrecionalidad excesiva impacta negativamente la competitividad y la estabilidad
institucional del país”, expresó la ACIS en su declaración oficial.
La asociación enfatiza que el respeto a la libertad de empresa, la igualdad ante la ley, la
confianza legítima y la tutela judicial efectiva no constituye una concesión al sector
privado, sino una garantía constitucional indispensable para el crecimiento sostenible y
la paz social.
En ese sentido, la ACIS hace un llamado respetuoso pero firme a los poderes públicos
para que se impulse una revisión técnica, jurídica y constitucional de la Ley 98-2025,
promoviendo un proceso de diálogo amplio e inclusivo que involucre al sector productivo,
la academia, los gremios profesionales y la sociedad civil organizada.
Finalmente, la Asociación de Comerciantes e Industriales reitera su compromiso con el
fortalecimiento institucional, el respeto a la Constitución y las leyes, y la construcción de
un marco normativo claro, equilibrado y previsible que fomente la inversión, la
productividad y el desarrollo integral de la República Dominicana.
Dirección de Comunicaciones
ACIS – Asociación de Comerciantes e Industriales.
