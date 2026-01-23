ACIS FIJA POSICIÓN SOBRE LA LEY 98-2025 Y ADVIERTE IMPACTOS NEGATIVOS EN LA SEGURIDAD JURÍDICA Y EL CLIMA DE INVERSIÓN

La Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS) expresa su preocupación

institucional ante la promulgación de la Ley núm. 98-2025, al considerar que varios de

sus aspectos generan incertidumbre jurídica, afectan la confianza del sector productivo

y podrían entrar en conflicto con principios constitucionales fundamentales.

La ACIS reconoce la potestad del Congreso Nacional para legislar en materias de interés

público; no obstante, recuerda que toda normativa debe ajustarse estrictamente a los

principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, debido proceso y seguridad

jurídica, conforme a la Constitución de la República y a la reiterada jurisprudencia del

Tribunal Constitucional.

De acuerdo con el análisis realizado por la entidad, la Ley 98-2025 introduce

disposiciones que podrían traducirse en cargas excesivas para la actividad comercial e

industrial, así como en amplias facultades discrecionales de la administración, sin una

delimitación clara de los mecanismos de control, lo que incrementa el riesgo de

interpretaciones arbitrarias y conflictos legales innecesarios.

“La seguridad jurídica es un pilar esencial para el desarrollo económico, la atracción de

inversiones y la generación de empleos. Cualquier normativa que genere ambigüedad o

discrecionalidad excesiva impacta negativamente la competitividad y la estabilidad

institucional del país”, expresó la ACIS en su declaración oficial.

La asociación enfatiza que el respeto a la libertad de empresa, la igualdad ante la ley, la

confianza legítima y la tutela judicial efectiva no constituye una concesión al sector

privado, sino una garantía constitucional indispensable para el crecimiento sostenible y

la paz social.

En ese sentido, la ACIS hace un llamado respetuoso pero firme a los poderes públicos

para que se impulse una revisión técnica, jurídica y constitucional de la Ley 98-2025,

promoviendo un proceso de diálogo amplio e inclusivo que involucre al sector productivo,

la academia, los gremios profesionales y la sociedad civil organizada.

Finalmente, la Asociación de Comerciantes e Industriales reitera su compromiso con el

fortalecimiento institucional, el respeto a la Constitución y las leyes, y la construcción de

un marco normativo claro, equilibrado y previsible que fomente la inversión, la

productividad y el desarrollo integral de la República Dominicana.

Dirección de Comunicaciones

ACIS – Asociación de Comerciantes e Industriales.