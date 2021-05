Activista revela el punto donde compró la marihuana para los brownies

«Juntas podemos, gracias por su lucha», fueron las palabras que envió por escrito Ninoska Brito Montero en la caja donde fueron entregados los brownies que intoxicaron a unas 10 personas.

Al ser cuestionada sobre si actuó en complicidad con alguien más, aseguró que no tuvo ayuda de nadie y que la idea fue de su autoría.

Durante el interrogatorio, utilizó el seudónimo de María Teresa Alcántara e indicó que conocer una persona del campamento con ese mismo nombre, solo fue una casualidad.

«Fue un nombre que se me ocurrió, el hecho de que conocieran a alguien con ese nombre fue una coincidencia y según tengo entendido no comparten el mismo apellido, la persona que ella conoce no es apellido Alcántara», explicó.

Expresó que conoce gente dentro del campamento pero no personas que pertenezcan a la organización.

Brito Montero compró RD$1000 pesos de marihuana en un punto ubicado en la 27 de febrero pero la cantidad que compró no llega a tener una onza.

¿Había Ninoska preparado antes este producto? la mujer de 27 años dijo que para elaborar los postres buscó en YouTube «cómo elaborar mantequilla con canavis».

La dama que utilizó un teléfono Samsung A20, informó que desde que tuvo conocimiento de que estaban investigando para conocer a quien había enviado los brownies, botó el aparato.

Ninoska Brito Montero asegura que no tenia intensión de dañar ni comprometer el bienestar, salud y mucho menos la vida de alguien.

«Yo sabia que no iba a tener control de quienes específicamente iban a consumir ese postre, por eso no pensé que haría un daño significativo a la vida o salud de nadie», culminó.

