Acusan a alcaldesa de ciudad de California de actuar como agente del gobierno chino

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este lunes que la alcaldesa de una ciudad de California fue acusada de actuar como agente del gobierno chino.

Se trata de Eileen Wang, de 58 años, quien presentó su renuncia a la alcaldía de Arcadia, una localidad de aproximadamente 50 mil habitantes ubicada en las afueras de Los Ángeles.

De acuerdo con el comunicado oficial, Wang se declaró culpable y enfrenta una posible condena de hasta 10 años de prisión.

Las autoridades estadounidenses señalaron que la exfuncionaria y un presunto cómplice identificado como Yaoning Sun difundieron propaganda favorable al gobierno de China entre miembros de la comunidad china de la ciudad.

Según la acusación, el contenido era distribuido a través de un sitio web administrado por ambos implicados.

El caso ha generado atención en Estados Unidos debido a las preocupaciones sobre presuntas operaciones de influencia extranjera dentro de gobiernos locales del país.

Fuente: De Ultimo Minuto