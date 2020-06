Acusan de agresión a policía que empujó e insultó a mujer durante protestas

NUEVA YORK.- Un policía de Nueva York fue acusado este martes de agresión por haber empujado violentamente a una mujer durante una protesta el pasado 29 de mayo en el distrito de Brooklyn por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un agente blanco.

La Fiscalía de Brooklyn acusó hoy al policía Vincent D’Andraia de agresión, acoso y amenazas por su conducta, que fue captada en un video que se hizo viral y que lo mostró arrojando contra el suelo a una mujer, Dounya Zayer, cerca del centro de eventos Barclays Center.

En el video se le puede escuchar llamando a la joven “estúpida perra” antes de empujarla con sus manos, tras lo cual continuó caminando. El policía fue suspendido sin paga tras el incidente, uno de los varios sucesos de mala conducta policial que se han hecho virales en las redes sociales durante la semana de protestas que se han realizado en Nueva York bajo el lema “La vida de los negros importa”.

Zayer, de 20 años, cayó sobre el pavimento, tras lo cual fue hospitalizada por una convulsión y una conmoción cerebral, según han señalado medios locales.

Brooklyn fue escenario de masivas y a veces violentas protestas por la muerte de Floyd, a quien un policía banco en Minesota colocó una rodilla sobre su cuello cuando estaba contra el piso durante nueve minutos causándole la muerte.

“Estaba protestando pacíficamente y cuando la Policía comenzó a dirigirse hacia la multitud, apenas me dieron la oportunidad de moverme”, dijo la mujer la pasada semana durante una conferencia de prensa, de acuerdo con el New York Post.

Tras la muerte de Floyd y las millones de voces que se escucharon a través del país y en esta ciudad en repudio a la brutalidad policial, Nueva York está dando pasos con una serie de proyectos de ley sobre la conducta de la Policía y la rendición de cuentas por sus acciones.

Entre ellas está una nueva norma que prohíbe la utilización de una llave de estrangulamiento que en 2014 causó la muerte en esta ciudad del afroamericano Eric Garner en 2014 a manos de un policía blanco, Daniel Pantaleo, que no fue acusado a nivel local o federal por su conducta. Pantaleo fue expulsado del Departamento de Policía luego de enfrentar un juicio administrativo.

POR EFE.