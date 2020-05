Adafp: el 30 % de los fondos de pensiones representa RD$171 mil millones

Jáquez, entrevistada por la revista Mercado, expresó que los fondos de pensiones no son para uso de una emergencia como la del coronavirus, por lo que considera que se deben buscar otras alternativas menos lesivas para el trabajador para ir en su auxilio.

“Una decisión así no sería saludable porque se estaría poniendo en juego la estabilidad y el patrimonio de los trabajadores, la cuenta que tienen para financiar su vida cuando no puedan trabajar”, manifestó. Además, dijo que ese dinero líquido, es decir, no está disponible para ser retirado, puesto que están investidos para que crezca y se rentabilice.