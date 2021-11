Adamari López descarta regreso con Toni Costa: «Debo darme mi lugar»

La presentadora y actriz boricua Adamari López no volverá con el bailarín español Toni Costa. Así lo dejó claro durante una entrevista para el programa de televisión “Al Rojo Vivo”, donde admitió que, al no haber cambios en la relación, tomó la decisión de separarse definitivamente.

Se recuerda que cuando habló de su ruptura hace unos meses dejó abierta la posibilidad de reconciliación con el padre de su hija Alaïa, de seis años y con quien permaneció por 10 años.

López explicó que sucedieron “cosas”, a lo mejor simples, cosas cotidianas que suceden en la pareja y que no necesariamente están bien, pero como mujer debo saber darme mi lugar, ese respeto solo me lo puedo dar yo».

Y agregó: «En ese planteamiento yo tomé una decisión, quizás buscando ver si podía haber una mejoría y volvernos a juntar y, al no pasar, pues entonces mejor tomamos caminos diferentes”, reveló la presentadora de «Hoy día» de Telemundo.

Adamari y Toni fueron vistos juntos en un evento con su hija, por lo que los rumores de un regreso se activaron en las redes sociales.

Nuevamente la actriz fue tajante en que la prioridad es la felicidad y el bienestar de su hija.

«Nosotros nunca nos casamos, estamos simplemente cada uno en su lugar, pero en términos de nuestra hija los dos estamos ahí para ella y los dos somos un equipo y los dos queremos lo mejor para ella y en ese aspecto siempre nos van a ver juntos, siempre tendrá la puerta abierta”, dijo.

Indica la revista Quien que la actriz reconoció que su ruptura con el entrenador fue dolorosa, sin embargo, está tranquila con la decisión de separarse de él.

«Estoy bien, estoy tranquila. Creo que he tomado decisiones que son inteligentes, que son para mi bien, que no quiere decir que no duelan, que no quiere decir que no me afecten, pero quiere decir que me van a llevar a un mejor lugar. Son decisiones pensando en mi bienestar emocional y sobre todo en cómo eso repercute también en el beneficio y bienestar de mi hija», mencionó.

Fuente: DL