Adamari López tuvo que ir al psicólogo tras divorcio con Luis Fonsi

La actriz y conductora boricua Adamari López reveló que tuvo que ir a consultas con un psicólogo después de su divorcio con el cantante Luis Fonsi.

Dijo que con la medicina, las personas especiales que tuvo al lado, la ayuda de Dios, y el tiempo, logró superar.

Asimismo, en entrevista con María Celeste Arrarás en su canal de YouTube, López expresó que fue un «golpe tan o más duro que el proceso de cáncer (de seno)».

“En esos momentos yo lo que quería era ocultarme cosas a mí misma para no dejar que me dolieran. Me agarré mucho de papá Dios, de mi familia, que siempre ha estado a mi lado, y en un momento dado también tuve que visitar un psicólogo”, confesó la conductora de «Hoy día» de Telemundo.

Manifestó sentirse «agradecida» por lo vivido, y aprendió a «soltar y dejar ir».

«La ayuda de un psicólogo en su momento, y de poder leer y aprender de cómo soltar y dejar ir… Hoy día me doy cuenta, (pensando en) muchos años atrás, me veo tan feliz, tan realizada y con tantas cosas que yo deseaba (en esa vida) cumplidas en otra (ahora) y de una manera mejor. Son experiencias que uno tiene que pasar para poder crecer, madurar, y para poder seguir adelante. Hoy tengo la dicha de poder tener la familia que deseé, una hija que había luchado, que había querido y que no se dio en el momento en que yo quería, sino en el que Dios decidió que era el momento para mí», narra la actriz de «La suerte de Ada».

No obstante, dijo que no hay rencor y que todo quedó en el pasado: “Uno tiene que soltar y dejar ese rencor, ese dolor y más sabiendo que la persona que estuvo involucrada, no hizo nada con el sentimiento o el mal deseo de hacerme daño, pero al yo guardarlo tanto, a lo mejor no me dejaba ver las cosas con claridad”, enfatizó.

Luis y Adamari duraron se divorciaron en el 2009 luego de tres años de matrimonio.

Fuente: DL