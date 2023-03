Además de «La Suegra» de Romeo Santos, estos temas también fueron prohibidos

El anuncio de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR) de prohibir la emisión del tema «La Suegra» de Romeo Santos en las radios dominicanas ocupó las primeras tendencias este viernes. Usuarios en redes sociales, entre ellos varias figuras públicas, reaccionaron a la decisión del órgano regulador, calificándolo de extemporáneo e inútil, entre otros calificativos.

«Prohíben la que menos dice cosas 😂😂 por eso los grandes artistas no apoyan muchos eventos», «Romeo es un embajador de RD por el mundo llevando nuestra bandera en alto, mientras hay una cantidad de música chatarra con un contenido digno de censurar pero siguen en la radio», «porque no prohíben las canciones de Tokischa, las de Yailin o las de Bad Bunny», «Estará suspendida de la radio, pero no de mi bocina» son algunos de los comentarios.

Entre las frases contenidas en «La Suegra» de Romeo Santos, lanzada en septiembre del año pasado y que CNEPR considera impropias, están: “Era tu maldita madre” y “porque tiene un doctorado en j*derme”.

La decisión del CNEPR tuvo lugar bajo el alegato de que tanto la radio como la televisión, al igual que los espectáculos públicos, tienen la función de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional. Asimismo, al mejoramiento de las formas de convivencia humana y fortalecer e integrar a la sociedad.

«La Suegra» se suma a esta lista de temas prohibidos

No es inédita la decisión de la CNEPR, que ya anteriormente suspendió la emisión de temas musicales en la radio y la televisión dominicana. El episodio reciente más recordado fue en el 2018, cuando decenas de temas del género urbano se suspenderon en una barrida contra temas que consideró que promueven «obscenidad, violencia e inmoralidad».

Entre estos temas prohibidos en el 2018 se cuenta «Ven Menéate» del cantante urbano Mayor Clásico y la popular merenguera típica Fefita La Grande.

También incluyó en la lista «Si tu novio te deja sola», del colombiano J Balvin y el puertorriqueño Bad Bunny. En ese entonces con más de 800 millones de reproducciones en Youtube.

Posteriormente, prohibió, por su considerado alto contenido sexual, «Mastica y Traga», de La Insuperable, una de las principales exponentes del género urbano en el país y cuyo tema alcanza contaba con unas 18 millones de vistas en YouTube al momento de su suspensión.

Aquella lista del 2018, registrada mediante resolución No. 001-2018 de la CNEPR, se completó con estos temas: El Mayor, “Ven Menéate”, Sheka Sánchez, “Mi Totico”, Musicólogo The Libro Ft. Lápiz Consiente, “Limonada Coco”, La Insuperable, “Me subo arriba”, Jon Z x Baby Rast x Boy Wonder, ”Nunca me amó”, Anuel AA Ft. Bad Bunny, “La última vez” y Jon Z Ft. Baby Rasta, Noriel, Lyan, Darkiel, Messia, ”0 sentimientos”.

Otros temas suspendidos… y con polémica incluída

Entre otras canciones prohibidas este mismo año están Bien Por Ti, de Punto 5 “El que entona”, publicada originalmente en la red social YouTube el 27 de mayo del año 2017. Este audio se burlaba del anuncio de la campaña “Bien por ti, tus valores hacen un mejor país”, del Despacho de la Primera Dama, presentada en el año 2010.

Asimismo, «Quiero Chapia Un Pelotero» de Aliany García, suspendida también en 2018. Con la pista de «La Isla Bonita» de Madonna, Aliany habla en este tema de su interés por un beisbolista adinerado. Cuando el gobierno dominicano anunció que este sencillo se censuraba, la cantante expresó su rechazo. Dijo que prohibiendo música no resolverían problemas sociales como la corrupción.

De igual manera, la suspensión del tema «Lo que yo diga» de El Alfa trajo consigo mucha polémica. Este trap lo rechazó la CNEPR apuntando a que el video hacía «apología al narcotráfico». Pese a que en el clip no hay escenas de armas, drogas o violencia.

Pero, sin duda, la más icónica de las prohibiciones podría ser la de «La Popola» de Glory, por allá por los años 90, por usar una palabra que hoy está a libre voz en los temas urbanos actuales.