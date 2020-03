Administrador del hospital de Hato Mayor da positivo a COVID-19

La prueba de COVID-19 realizada al administrador del hospital Leopoldo Martínez de Hato Mayor, Miguel Bastardo Carrasco, dio positivo. Y en una publicación de su cuenta de Facebook llama a la población a permanecer en sus casas.

«Buenas tardes: Agradezco a Dios la oportunidad que me ha dado para hacer de conocimiento público mi estado de salud. Desde hace aproximadamente 9 días he estado en cuarentena domiciliaria por la participación sostenida en la cena del obispado de San Pedro de Macorís, al inicio no sentía síntomas pero tan pronto los sentí pedí que me realizaran el análisis del cual, cuyo resultado no fue hasta un par de horas que me fue dado a conocer, que resultó positivo”, escribió.