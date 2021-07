ADOCCO acusa a liquidadores de la CDEEE de ejecutar miles de millones de pesos sin rendir cuentas

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, denunció este lunes, que la comisión liquidadora de la CDEEE, ha ejecutado miles de millones de pesos del presupuesto de la empresa, consignado en la ley de presupuesto y gasto público, en los meses septiembre/diciembre del pasado año 2020 y el correspondiente a los meses enero/junio del presente año 2021, sin rendir cuentas en detalles, como establecen las normas de contabilidad gubernamental y administrativas, detalles que deben ser colgada en la sección Transparencia de los portales webs de las instituciones públicas, habiendo colocado en lo que va de año, la ejecución del mes de enero.

El 16 de agosto del año 2020, El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el Decreto No. 342-20, mediante el cual declaró de alto interés nacional la liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE y ordenó que a la mayor celeridad posible se transfieran sus atribuciones, funciones y facultades al Ministerio de Energía y Minas, la disposición establece que en conformidad con el artículo 24 de la ley 100-13, modificado por la ley 142-13, se transfieren al Ministerio de Energía y Minas las funciones, atribuciones y facultades de la CDEEE.

A través del citado decreto, creó una comisión liquidadora que tendría que programar, organizar, dirigir y ejecutar la cancelación de la CDEEE y sus activos, la referida comisión la integran el Ministro de Energía y Minas, el Ministro de Hacienda y el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, quien funge como secretario, el decreto, estableció la disolución del Consejo de Administración de la CDEEE, la eliminación del Consejo de Administración de nueve miembros de la entidad y su vicepresidencia ejecutiva, indicando, que el Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Presupuesto deben hacer los arreglos administrativos para modificar la partida aprobada en el presupuesto del año 2020 a la CDEEE y se establezcan para el Presupuesto del año 2021 los recursos que precise la CLICDEEE para el cumplimiento y alcance del objeto de su creación y misión.

De acuerdo al presidente de ADOCCO, Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, los liquidadores, han ejecutado un presupuesto asignado a la CDEEE, no al Ministerio de Energía y Minas, que tiene su presupuesto asignado y que está ejecutando y si cumple con la norma de publicar la ejecución del mismo, lo que no está ocurriendo con el de la empresa eléctrica, la que ha sido desmembrada, sin que la Ley 125-01, haya sido modificada, para su liquidación, manteniendo esta su personería jurídica, hasta tanto eso se produzca. Acotó.

La Ley General de Electricidad, No. 125-01, del 26 de julio de 2001: Artículo 138.- Se crea la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), cuyas funciones consisten en liderear (liderar) y coordinar las Empresas Eléctricas, llevar a cabo los programas del Estado en materia de electrificación rural y sub-urbana a favor de las comunidades de escasos recursos económicos, así como de la administración y aplicación de los contratos de suministro de energía eléctrica con los Productores Independientes de Electricidad (IPP). Esta Corporación financiará sus actividades con sus recursos asignados en la Ley de Gastos Públicos, con financiamiento y con cualesquiera otros fondos especializados que les asignen de manera específica.

Acusó al ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, de ocupar arbitraria e irregularmente las instalaciones de la CDEEE, para instalar su despacho, siendo este un inmueble propiedad de la CDEEE, que hasta tanto no se apruebe su desaparición por el Congreso Nacional y se establezca taxativamente, que institución del Estado dominicano seria la receptora de su patrimonio, este no puede ser tomado, por disposición de un decreto del Poder Ejecutivo, lo que se ha estado produciendo, no solo con los espacios de la CDEEE, sino con la transferencia ilegal de contratos y compromisos contraído por ella a otras empresas.

De la Rosa Tiburcio, dijo que convenientemente el ministro, le ha dado una interpretación a la ley que posterga la condición de órgano rector del sector eléctrico al ministerio y que mantuvo las competencias de la CDEEE, debiendo someterse a su liquidación al Congreso, mientras eso no ocurra, la empresa eléctrica sigue con vida y deben manejarse sus recurso con la mayor transparencia en la ejecución del presupuesto, por lo que hemos solicitado formalmente a la Cámara de Cuentas de la República, que proceda en el menor tiempo posible, a la realización de auditorías especiales a las siguientes entidades del sector eléctrico:

1- Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, correspondiente al periodo Septiembre/Diciembre del año 2020 y Enero/Junio del 2021.

2- Central Termoeléctrica Punta Catalina.

3- Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A, EDESUR.

4- Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, EDEESTE.

5- Distribuidora de Electricidad del Norte S.A., EDENORTE Dominicana S.A..

Fuente: https://adocco.org.do/adocco-acusa-a-liquidadores-de-la-cdeee-de-ejecutar-miles-de-millones-de-pesos-sin-rendir-cuentas/