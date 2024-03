ADOCCO denuncia irregularidades en los ayuntamientos de La Romana, San Juan de la Maguana, San Cristóbal, Higüey y Azua

Send an email

Santo Domingo.- La presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), Julio César de la Rosa Tiburcio, denunció acciones irregulares en los ayuntamientos de La Romana, San Juan de la Maguana, San Cristóbal, Higüey y Azua, impulsadas por los alcaldes en el período de transición.

“Esta es una práctica recurrente que se ha buscado detenerla con una Ley de Transición porque a través del tiempo las autoridades… aprovechan el interín de la transición para para realizar acciones probablemente legales, que están dentro de su competencia. sin embargo, llama la atención cuando a lo largo de 4 años no se tomaron decisiones que si se toman en dos meses…”, puntualizó al ser entrevistado por el periodista José Peguero, CEO del periódico Ensegundos.do.

Asimismo, De la Rosa Tiburcio declaró: “Hemos denunciado que en cinco alcaldías se han producido acciones irregulares, porque en el caso de la Alcaldía de Higüey se convoca al Consejo de Regidores para conocer la no objeción a uso de suelo para la instalación de 12 estaciones de combustibles, 3 de GLP y 9 de Diesel y gasolina, … a un solo empresario”.

Agregó que en la convocatoria del alcalde Higüey a los regidores se puso en la agenda el cambio de objeto de 26 millones de pesos que le otorgó de manera extraordinaria la Liga Municipal Dominicana para la construcción de un matadero, para invertirlo en un mercado municipal.

“Resulta que el mercado había estado en presupuesto su construcción. Esa es una acción evidentemente irregular y antiética. Porque si usted está en un período de transición y no pudo durante el tiempo ordinario y no pudo aprobar estás certificaciones de no objeción, por qué hacerlo ahora”, manifestó.

San Cristóbal

Afirmó que en San Cristóbal también ha habido en festín de aprobaciones de no objeción para las instalaciones de estaciones de combustibles.

“El gran cartel, después del eléctrico, es el de los combustibles que hace todo tipo de diabluras para obtener sus beneficios”, aseguró.

Consideró como alarmante la decisión del alcalde de San Cristóbal, José Montás, de autoasignarse una bóveda de ocho cuerpos con una capilla en el nuevo cementerio moderno que se construye en ese municipio.

Además, que igualmente le asignó a la vicealcaldesa una bóveda similar a la de él y que a los 17 regidores le otorgó una parcela para que ellos se la repartan.

San Juan de la Maguana y Azua

Sostuvo que en los ayuntamientos de Azua y San Juan de la Maguana hay falta de informaciones acerca de la ejecución presupuestaria.

“Nosotros hemos solicitado en dos oportunidades la rendición de cuentas detallada. Solamente rinden cuenta en una hoja 8 y media por 11. No dan detalles de en que se invirtió los recursos”, expresó De la Rosa Tiburcio.

La Romana

El presidente de ADOCCO dijo que en el caso del Ayuntamiento de La Romana “es un secreto a voces de lo que allí se viene produciendo”.

Común denominador

Julio César de la Rosa Tiburcio sostuvo que las alcaldías donde se están presentando esas irregularidades tienen en común de que perdieron la candidatura (La Romana y San Juan de la Maguana), y porque no se presentaron como candidatos, en los casos de Higüey, San Cristóbal y Azua.

Fuente: Phnoticias