Adolescente resulta herido de bala durante persecución policial a supuesto delincuente en Santiago

Un adolescente de 16 años resultó herido de bala en una pierna en momentos en que policíasperseguían a un supuesto delincuente en el sector Santa Lucía de Cienfuegos, al oeste de Santiago.

La madre del menor acusa a los policías de haberle causado la herida a su hijo, quie tiene una bala alojada en la parte frontal del muslo de su pierna izquierda.

La mujer explicó que su hijo estaba montando bicicleta junto a otros dos menores cuando los agentes para las labores de acción rápida y tácticas perseguía a un hombre apodado «Bocú».

«Había tres menores con el mío. El delincuente pasó en el motor y venía acción rápida atrás de él, y cuando el delincuente pasó los niños se averaron, ahí está incluido el mío… Ahí mismo acción rápida largó un tiro al delincuente y se lo pegó al mío. Ahora quieren decir que fue un tal bocú (que lo hirió)», indicó la mujer, cuyo nombre se omite para proteger la identidad del menor.

El adolescente se encuentra bajo cuidados médicos en el Hospital Infantil Arturo Grullón, pero aún no ha sido intervenido quirúrgicamente para la extracción del proyectil.

La condición del menor es estable, informó a este medio la directora del centro de salud, doctora Mirna López, quien además confirmó que agentes de la Policía custodian al menor.

«Sí, el paciente está ingresado allá, actualmente en condiciones generales estables, monitorizando cualquier cambio que pueda presentar. El día de hoy se le están realizando estudios de controles, está siendo manejado por los departamentos de cirugía y ortopedia pediátrica, se le está reservando sangre para cualquier eventualidad», expresó la directora.

La madre del adolescente insiste en que este nunca ha tenido problemas con nadie y que los agentes que participaron en la persecución deben ser investigados.

«A mi hijo me lo tienen preso y yo digo que por qué si fueron ellos que me le dieron un tiro, ellos iban detrás de un delincuente, de un tal Bocu, de La Pulga, no sé, entonces el niño mío estaba con dos menores más … andaban en dos bicicletas», dijo la madre del adolescente.

Diario Libre contactó vía telefónica al vocero de la Policía de Santiago, capitán Fernando Valerio, quien señaló que la herida que presenta el menor fue consecuencia de los disparos que el presunto delincuente realizaba a los agentes.

Fuente: DL