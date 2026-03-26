Política

Adolfo Pérez afirma proyecto de Raquel Peña gana respaldo dentro del PRM

Vidal Sepulveda Send an email Hace 43 minutos
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El coordinador de la campaña presidencial de la vicepresidenta Raquel Peña, Rafael Adolfo Pérez de León, aseguró que las aspiraciones de la dirigente están avanzando de manera sostenida, respetando los plazos establecidos y en armonía con su agenda institucional.

Pérez de León afirmó que la candidatura “está calando en la población” y sumando respaldo entre los miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo que según indicó refleja un crecimiento orgánico dentro de la organización política.

Fuente: El Pregonero

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