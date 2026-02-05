ADP Santiago afirma maestros son víctimas de agresiones por parte de padres y madres de estudiantes

Santiago.-La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), seccional Santiago, montó este jueves un piquete frente al Distrito Educativo 08-03, en protesta a las presuntas agresiones en contra de los docentes por parte de los padres de estudiantes y por el intento de sectores que pretenden debilitar el gremio.

Al menos cinco maestros han sido víctimas de ataques e intento de agresión en los últimos tres meses, tres de los cuales pertenecen a este distrito educativo, según denunció el presidente del sindicato, Miguel Jorge.

«La ADP unida jamás será vencida”, vociferaban los profesores en consignas y portando pancartas durante la protesta.

En la manifestación, también también la ADP anunció la suspensión de la docencia en 76 centros educativos pertenecientes a distintos distritos de esta provincia.

El sindicato de los maestros se queja que las autoridades educativas en vez de apoyar a los docentes los han discriminados.

Asimismo, la ADP Santiago advirtió que no van a permitir atropellos en contra de ningún docente y que estarán acompañando a cada víctima de agresión.

«Necesitamos que paren los abusos y los ataques a los docentes», expresó Miguel Jorge, quien lamentó que las autoridades del Ministerio de Educación ni siquiera ha tomado medidas preventivas pese a las constantes denuncias de padres y madres en contra de los profesores.

En la protesta también criticaron la falta de seguridad en los centros educativos, el alto nivel de indisciplina que afecta la jornada escolar y el abandono de planteles.

