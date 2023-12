Adrián Beltré pierde primer voto y no ingresaría unánime a Cooperstown

Send an email

Adrián Beltré había conseguido el voto de las primeras 33 boletas que se habían publicado hasta el jueves para el Salón de la Fama del Béisbol, cuyo anuncio final será el 23 de enero, como recoge Ryan Thibodaux en su plataforma @NotMrTibbs.

Pero Bill Balou, un escritor que ha cubierto a los Medias Rojas desde 1987 para el Telegram & Gazette de Boston, garantizó que el quisqueyano no entre con el voto unánime.

Balou solo incluyó a Alex Rodríguez y Manny Ramírez, dos exjugadores suspendidos por sus vínculos con el dopaje, en su cartulina que envió a la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BWAA en inglés).

Y el reportero dio su explicación en un artículo publicado este jueves en periódico para el que trabaja. Para él, «Beltré fue bueno, pero no tan bueno como cualquiera en esa lista». Así, el panameño Mariano Rivera se asegura de mantenerse un año más como el único exjugador que ha ingresado de forma unánime.

«Beltré obtendrá mucho apoyo y tal vez incluso llegue a estar en la primera votación de este año. Hay votantes apasionados por las calificaciones de Beltré, y esas calificaciones son impresionantes», escribió Balou, que explica que en las últimas cinco votaciones él solo ha sufragado por la «élite de la élite» y los señala: Barry Bonds, Roger Clemens, Roy Halladay, Derek Jeter, David Ortiz, Rivera, Ramírez and Rodríguez.

Se proyecta que voten unos 400 escritores, por lo que de momento se conoce menos del 10% de los votos.

«Puede haber alguna idea de que Beltré, por ejemplo, es un miembro del Salón de la Fama pero no un miembro del Salón de la Fama en la primera votación. Esta doctrina ha evolucionado a través de los años. No es parte del proceso. De hecho, debería haber sólo un año de elegibilidad para los jugadores, y los votantes deberían poder hacer tantas elecciones como quieran, no sólo 10», dice Balou.

El escritor indica que da su voto por Ramírez y Rodríguez debido a que, si bien fueron suspendidos por su vinculación al dopaje, los reglamentos para el Salón de la Fama no vetan a este tipo de exjugador, dado que el comité de revisión de la BWAA los incluye en las quinielas.

Cita el caso de Gaylord Perry, quien admitió haber lanzado un spitball ilegal, y está en el Salón de la Fama. También menciona que algunos jugadores de los años 70 y 80 han admitido haber consumido anfetaminas ilegales durante sus carreras y tiene sus nichos en Cooperstown. «¿Dónde está dibujada la línea?», pregunta. «¿Quién es probable que obtenga la inducción con esta elección?»

Beltré debuta este año en la boleta del Salón de la Fama y tras una carrera de 3,166 imparables, de los cuales 477 fueron cuadrangulares y 636 dobles, con 1,707 vueltas remolcadas y cinco Guantes de Oro es favorito para ingresar en 2024.

Fuente: DL