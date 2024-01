Adrián Beltré visitó Cooperstown por primera vez tras su elección como inmortal

Solo dos días después de haber sido electo al Salón de la Fama de Cooperstown, con un 95.1% de los votos de los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos, el dominicano Adrián Beltré visitó el museo donde será exaltado el próximo 21 de julio.

“Yo soy muy dominicano y estoy muy orgulloso de mi país y sabiendo que han existido muchos buenos jugadores y hasta ayer solo teníamos cuatro de ellos en el Salón de la Fama para mí fue un gran acontecimiento», dijo Beltré en una entrevista con MLB.com.

Beltré se tiró fotos frente a la presentación de Juan Marichal, jugó con un bate y observó el lugar en el que será colocada su placa en exhibición, como el quinto quisqueyano inducido al Salón de la Fama de Cooperstown. También estampó su firma en el lugar.

El nativo de Haina se convirtió en el dominicano con mejor votación para ingresar a Cooperstown en una primera aparición en la boleta, superando el 91.3% que recibió Pedro Martínez en su inducción.

«Yo siempre he amado el beisbol, seguí por muchos años todo lo que tenía que ver con beisbol y todos los dominicanos que jugaron antes y después de mí con todos los jóvenes que han llegado; pero esto es un gran acontecimiento porque esto no es para mí, sino para todo el país”, expresó Beltré.

Beltré también manifestó que comenzó a pensar en sus chances de llegar a Cooperstown cuando a mediados de su estadía con los Rangers de Texas, varios periodistas que cubrían al equipo le comentaron la posibilidad.

“Venían a mí y me decían, oye, sabemos que no quieres escuchar esto pero si te mantienes saludable puede que tengas chances reales y yo les decía váyanse de ahí que no quiero escuchar eso pero luego, mi hijo es un nerd de beisbol y siempre hablamos de estadísticas y él me decía después que me retiré que sí, que tenía buenos chances”, manifestó el nuevo miembro del Salón de

Fuente: DL