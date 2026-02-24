Aduanas dice incautó cientos de miles de mercancías ilegales en lo que va de año

La Dirección General de Aduanas (DGA), a través de su Gerencia de Inteligencia, se encuentra activamente detectando la importación ilegal de bienes con fines comerciales, suplementos nutritivos, municiones, pertrechos militares y armas.

Entre las retenciones más importantes en lo que va de año se reportan unos 236 aires acondicionados y 306 televisores, solo en estos, tratándose de evadir unos RD$3,499,367.00 en impuestos.

También, fueron retenidos más de 9 mil productos o artículos para el cuidado del cuerpo, principalmente cremas y perfumes, 2,297 suplementos nutritivos, más de 60,000 kilos de ropa usada y 462 pares de tenis.

Asimismo, fueron retenidos unos 196 mil dólares, que trataron de ser ingresados ilegalmente al país.

Además, 15,798 cigarrillos, siete armas de fuego, 40,880 municiones, 75 bebidas alcohólicas, 50 pertrechos militares, 27 partes de vehículos, 9 vehículos, entre otros.

Producto de estos hallazgos, la Gerencia de Inteligencia realizó tres allanamientos, cuatro entregas controladas, y arrestó a una persona, mientras las investigaciones continúan en curso.

Entre las municiones ocupadas, se encuentran: pólvora para cartuchos, perdigones de distintos calibres y partes de armas, mientras que en los pertrechos militares hay chalecos antibalas, binoculares, gorras e insignias tipo militar, catanas, ballestas y pistolas de hidrogel.

Estas mercancías fueron retenidas por haber sido importadas con declaraciones falsas o por no contar con los permisos requeridos para la importación de dichos productos de consumo o farmacéuticos.

Los mismos fueron detectados en la Administración de Haina, Puerto Plata y del área de carga del Aeropuerto Internacional de Las Américas.

Con esta acción, la DGA evita que dichos artículos lleguen a las calles de la República Dominicana, cumpliendo así con su rol de protector de la sociedad.

La institución informó, además, que continuará realizando labores de inteligencia y tomando otras medidas para evitar la importación de artículos que puedan alterar la paz de la sociedad o importados irregularmente a través de falsas declaraciones u ocultos en cargas consolidadas.

Fuente: Panorama