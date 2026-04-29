Adulto mayor de 83 es condenado a 30 años de prisión en Santiago

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SANTIAGO.- Un adulto mayor de 83 fue condenado a 30 años de prisión tras ser hallado culpable de tentativa de asesinato en perjuicio de su esposa, en un hecho registrado en Santiago de los Caballeros.

La medida fue dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago en contra de Nicolás Suárez, cuya defensa adelantó que apelará la decisión tras considerarla desproporcionada e incompatible con sus condiciones de salud.

La representante legal del condenado, Milagros del Carmen, explicó que el tribunal acogió la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público.

Sin embargo, sostuvo, no se configuraban las agravantes necesarias para tipificar el hecho como tentativa de asesinato.

La defensa anunció que apelará la sentencia ante la Corte de Apelación con el propósito de su cliente reciba una pena que pueda cumplir en su hogar.

Fuente: el Nuevo Diario