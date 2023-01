¿Afectó a la economía que los dominicanos no hayan trabajado el 2 de enero?

Al igual que el reciente feriado de Navidad, el de Año Nuevo cayó en días calendarios de descanso ordinario. Pero, de manera repentina, el Poder Ejecutivo declaró por decreto el lunes 2 de enero de 2023 como no laborable para “el pleno disfrute familiar” del asueto, agregando un quinto feriado al mes. Pero, ¿beneficia esto también a la economía?

El pasado 30 de diciembre, día en que el Poder Ejecutivo declaró no laboral el 2 de enero, el economista y miembro del partido opositor Fuerza del Pueblo, Haivanjoe Ng Cortiñas, publicó en su cuenta de Twitter: “Al declarar no laborable el lunes 2 de enero, casi 2.3 millones de trabajadores informales que reciben ingresos promedio de RD$952.0 al día, no producirán un peso ese día, por lo que, el 50.0 % de los trabajadores saldrán perjudicados”.

Al declarar no laborable el lunes 2 de enero, casi 2.3 millones de trabajadores informales que reciben ingresos promedio de RD$ 952.0 al día, no producirán un peso ese día, por lo que, el 50.0 % de los trabajadores saldrán perjudicados @PRM_Oficial, @FPcomunica y @PLDenlinea. — Haivanjoe Ng Cortiñas (@haivanjoe) December 31, 2022

Según estudios, los efectos de los días feriados son diferentes dependiendo del sector productivo. Se ha afirmado que, en el ámbito de la industria manufacturera, un día laborable adicional al mes genera un aumento de la producción en 3.4 %, a menos que ese mes sea diciembre, en cuyo caso el efecto es menor por una disminución de la producción propia del sector a esa altura del año.

Un estudio publicado en Argentina concluyó que un día de trabajo adicional, que significa un día feriado menos, no tiene un impacto estadísticamente significativo en el producto interno bruto (PIB) real, tanto en el corto como en el largo plazo.

Solo se observó que, en el largo plazo, si bien los feriados nacionales muestran un impacto negativo y significativo en el PIB real, este efecto es muy pequeño y menor del 1 %.

Los beneficiados

Hay sectores que resultan más beneficiados cuando hay días no laborables como el aerocomercial y hotelero.

En un documento en que defendía la Ley 130-97 sobre el traslado de los días feriados, la Asociación de Hoteles y Turismo de Turismo de la República Dominicana (Asonahores) indicó que, cuando se mueven los feriados hacia el lunes, no se interrumpe la semana productiva.

Argumentó que los días feriados consecutivos permiten una mejor planificación del tiempo para la economía, además que incentivan el turismo.

“Las empresas, los negocios y la sociedad, también se benefician de esta planificación económica, reducen el ausentismo laboral y promueven el turismo interno y el descanso de las personas”, expresó el gremio.

El hecho de que el Ministerio de Trabajo anticipe con tiempo los días no laborales de cada año, permite una planificación de los sectores productivos para que no les afecten en sus finanzas.

Los días no laborables que sí podrían afectar son los inesperados.

En un análisis que Cortiñas ya había publicado anteriormente en un periódico dominicano, escribió que los declarados no laborales que se transforman en puentes y se hacen no laborables de manera extra oficial, generan un efecto negativo sobre la economía, debido a los costos que implica para los empleadores ante un escenario de no actividad productiva, y de igual forma acontece con los días que son declarados de huelga laboral o paro.

Fuente: DL