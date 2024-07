Afirman condenas por accidentes de tránsito en RD son ilegales

Send an email

El consultor de la Ley No. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, Dary Terrero, expresó que todas las condenas en materia de accidentes de tránsito que se han producido desde el año 2017 son ilegales e injustas.

A raíz de los recientes accidentes de tránsito ocurridos en el Distrito Nacional y otras partes de la República Dominicana, en las que varias personas resultaron muertas y se han iniciado procesos legales, Terrero señala que en los expedientes acusatorios se detallan diversos tipos penales, sin exponer cuáles elementos sirvieron de base a las autoridades para generar estas acusaciones.

“Todos los dominicanos que han sido condenados del año 2017 para acá (2024), en materia de tránsito han sido condenados de manera injusta, y sin ningún elemento de prueba que pueda justificar su condena”, manifestó el consultor.

Estableció que, aún sean culpables o no, con casos recientes no se ha realizado el debido proceso de ley para poder obtener elementos probatorios, que consiste las Unidades Técnicas de Investigación de Accidentes, establecidas en el artículo 23 de la ley de Movilidad Terrestre, que no existen en el país, pese a tener la normativa legal más de 7 años en vigencia.

Terrero destacó que esa unidad debería estar compuesta por el Ministerio Público y la Dirección General de Seguridad del Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), quienes son los que deben realizar el primer levantamiento.

Ponderó que “mientras un agente de la Digesett, esté haciendo el acta de un levantamiento, en una oficina, sin ir al lugar del accidente eso es una acción irregular, que puede ser revocada por cualquier juez en cualquier tribunal competente, es decir, si a usted lo condenan en base a un acta completada por un agente que no fue al lugar del accidente a inspeccionar, esa sentencia puede ser recurrida en un tribunal”.

Fuente: Panorama