¡’After We Collided’ finalmente llegará a Netflix!

Ya falta menos para que nuestra pareja favorita de la Universidad de Rossmore llegue a Netflix. ¡El gigante del streaming ya anunció la fecha de estreno!

¡No podemos de la emoción! Netflix ha revelado que la secuela de ‘After We Collided’ llegará al servicio de streaming tras una larga espera. Eso sí, lo hacen en el tiempo perfecto pues será este 22 de diciembre cuando se estrene la película, ideal para disfrutarla durante las vacaciones.

Y no podemos estar más felices porque el anuncio llegó junto a una serie de imágenes que el gigante del streaming lanzó de After We Collided, incluidas algunas con nuevas estrellas como Dylan Sprouse y la estrella de The Vampire Diaries Candice King.

After We Collided is coming to Netflix in The US on December 22! pic.twitter.com/35QNAwLo0v — Netflix (@netflix) November 23, 2020

El lanzamiento de ‘After We Collided’ fue de manera escalonada ya que la pandemia por coronavirus ocasionó el retraso en diversos países. El cierre de los cines también influyó para que su estreno se viera afectado.

“Estoy muy contento de que esté en Netflix, para ser honesto. Solo quiero que la gente y el mayor número posible de personas puedan verlo. Y especialmente cuando los fanáticos son tan apasionados, quieres que puedan verlo como tantas veces como quieran verlo”, dijo la estrella Hero Fiennes Tiffin a la revista Seventeen en una entrevista.

“Estoy a favor de los sitios de transmisión, que permitirán a los fanáticos ver en casa muchas veces. Me alegro de que la gente pueda verlo”, expresó.

Al igual que Hero, estamos muy contentas de que finalmente podamos disfrutar desde la comodidad de nuestro hogar, las veces que queramos, nuestra película favorita.