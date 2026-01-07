Agencia AFP

Agente de migraciones de EEUU mata a mujer que intentó atroplellar a compañeros

Vidal Sepulveda Send an email 7 de enero de 2026
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(FILES) Danish navy vessel P572 Lauge Koch patrols the waters off the capital Nuuk, Greenland, on March 8, 2025. US President Donald Trump is discussing options including military action to take control of Greenland, the White House said on January 6, 2025, upping tensions that Denmark warns could destroy the NATO alliance. Trump has stepped up his designs on the mineral-rich, self-governing Danish territory in the arctic since the US military seized Venezuelan leader Nicolas Maduro on January 3, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)


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Un agente de inmigración del estado de Minnesota mató a tiros a una mujer que presuntamente había tratado atropellar a algunos de sus compañeros con un vehículo, informaron el miércoles autoridades estadounidenses, que calificaron el hecho de «acto de terrorismo».

Mientras agentes de la policía federal de inmigración (ICE) llevaban a cabo «operaciones selectivas» en la ciudad norteña de Mineápolis, «algunos alborotadores comenzaron a bloquear a los agentes y una de estas alborotadoras violentas convirtió su vehículo en un arma, intentando atropellar a nuestras fuerzas del orden con la intención de matarlas, un acto de terrorismo», escribió el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.

«Un agente del ICE, temiendo por su vida, la de sus compañeros y la seguridad de la población, disparó en defensa propia. La presunta autora fue alcanzada y falleció. Se espera que los agentes que resultaron heridos se recuperen por completo», añadió.

En un vídeo que circula por la red social BlueSky, sin autentificar por la AFP, se ve a agentes del ICE dirigirse hacia un vehículo en marcha.

A continuación, el auto se aleja de los agentes cuando se oyen disparos. Después el vehículo choca contra otro aparcado.

El alcalde de Mineápolis, el demócrata Jacob Frey, calificó de «tonterías» la versión de la policía de inmigración.

«Temíamos este momento desde que el ICE llegó a la ciudad», prosiguió, y añadió que tenía «un mensaje para el ICE: ¡Lárguense de Mineápolis!».

El gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, escribió en X que sus equipos «están recopilando información» y «piden a todos que mantengan la calma».

Las redadas ordenadas por el gobierno de Donald Trump causaron protestas en algunas ciudades contra las operaciones de los agentes migratorios para detener y expulsar migrantes.

Fuente:

Vidal Sepulveda Send an email 7 de enero de 2026
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