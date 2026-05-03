¡Agua sí, oro no! Ciudadanos manifiestan su rotundo rechazo a explotación minera en SJ

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Bajo el eslogan “Agua sí, oro no”, ciudadanos en la provincia San Juan manifestaron su rotundo rechazo a la explotación minera en la zona, coincidiendo en que la zona es totalmente agrícola.

Así lo confirmó uno de los manifestantes, quien expresó el deseo de que la tierra sea totalmente agrícola.

“Nosotros somos un pueblo totalmente agrícola y queremos que nuestro nivel de desarrollo sea basado en la agriculturaa”, indicó ante la prensa.

En tanto que una de las presentes indicó que no están en la disposición de entregar sus tierras.

“Nosotros aquí en San Juan de la Maguana no estamos dispuestos a darle nuestra provincia ni a presidente, ni a mineros, ni a nadie, hoy San Juan de la Maguana dijo “Agua sí oro no”, indicó la mujer ante las cámaras.

La convocatoria de la marcha de este 3 de mayo es en rechazo al proyecto de explotación minera de la empresa canadiense Gold Quest en San Juan de la Maguana.