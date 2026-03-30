AI alerta por riesgos de derechos humanos en el Mundial

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Un informe publicado por la organización de derechos humanos Amnistía Internacional advierte que el Mundial que acogerán Estados Unidos, Canadá y México este verano plantea «riesgos e impactos significativos tanto para los aficionados como para los jugadores, los periodistas, los trabajadores y las comunidades locales”.

El informe, titulado «La humanidad debe ganar: defender los derechos y hacer frente a la represión en la Copa del Mundo de la FIFA 2026”, critica con especial dureza a Estados Unidos, que acogerá la gran mayoría de los 104 partidos (78). Describe la situación como una «emergencia de derechos humanos” y señala lo que denomina un «patrón reconocible de prácticas autoritarias” en el país.

«Agentes armados están derribando puertas, deteniendo a niños y han deportado a cientos de miles de personas”, afirma, en referencia a las acciones de los agentes de inmigración del ICE que han sido desplegados en algunos estados de EE.UU., sobre todo en Minnesota, donde dos ciudadanos estadounidenses fueron asesinados a tiros en enero.

También cita al New York Times, que ha estimado que más de 500.000 personas fueron deportadas de Estados Unidos en 2025.

Renee Good fue una de las dos personas asesinadas a tiros por agentes del ICE en Minnesota. Imagen: Scott Olson/Getty Images

Países marginados

El informe, de 36 páginas, añade que «los grupos de aficionados LGBTQI+ afirman que no es seguro mostrar una presencia visible, y que a los seguidores de cuatro países clasificados se les prohíbe la entrada al país».

Según congress.gov, los ciudadanos de dos países que se han clasificado para el Mundial, Haití e Irán, están sujetos a prohibiciones totales de entrada en Estados Unidos, mientras que otros dos, Costa de Marfil y Senegal, están sujetos a restricciones parciales de viaje. La participación de Irán en el torneo se ha puesto en duda debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra el país.

Aunque Irán decidiera participar en el Mundial, a sus aficionados no se les permitirá entrar en Estados Unidos. Imagen: Deccio Serrano/NurPhoto/picture alliance

Canadá y México no son la excepción

Aunque Canadá y México solo tienen previsto acoger 13 partidos cada uno, también son objeto de críticas en el informe.

Amnistía Internacional afirma que las autoridades mexicanas han movilizado a 100.000 efectivos de seguridad, incluido el ejército, en respuesta a los altos niveles de violencia en el país. También señala que un grupo de mujeres que busca respuestas sobre las más de 133.000 personas que figuran como desaparecidas tiene previsto organizar una protesta pacífica frente al estadio Azteca de Ciudad de México, donde se disputará el partido inaugural del Mundial.

En cuanto a Canadá, el informe menciona el temor a que las personas sin hogar puedan verse aún más marginadas, especialmente en las ciudades sede, Vancouver y Toronto. También señala que, al igual que en Estados Unidos y México, Canadá ha impuesto restricciones al derecho a la libertad de reunión pacífica, refiriéndose a «olas de manifestaciones en apoyo de los derechos humanos de los palestinos, así como a acampadas estudiantiles que exigían la retirada de inversiones del genocidio de Israel”, que fueron «disueltas o desalojadas indebidamente” por la policía.

«El Mundial de 2026 amenaza con traer más represión que fútbol. Cualquiera que proteste o exprese críticas debe esperar represalias en el Mundial”, afirmó Julia Duchrow, secretaria general de Amnistía Internacional en Alemania.

«Si continúan las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), las detenciones masivas y las prohibiciones de entrada, este torneo se convertirá en un símbolo de la intimidación estatal”.

El estadio BMO de Toronto está siendo renovado de cara al Mundial. Imagen: Eduardo Lima/ZUMA/IMAGO

Protección necesaria

Muchas de las cuestiones criticadas en el informe no son del todo nuevas, ya que también fueron destacadas por la Alianza por el Deporte y los Derechos, de la que Amnistía es miembro, en el periodo previo al sorteo del Mundial celebrado el pasado diciembre en Washington. En una declaración de entonces, el grupo pidió «protecciones concretas para los trabajadores, los deportistas, los aficionados, los periodistas y los niños” en el Mundial de 2026.

Ahora, el director de Amnistía Internacional en Alemania, Duchrow, ha hecho un llamado similar, afirmando: «La FIFA y los países anfitriones deben presentar ahora mecanismos de protección vinculantes que permitan a todos los participantes disfrutar de un Mundial sin miedo ni exclusión”.

La FIFA aún no ha respondido específicamente a este informe, pero en el artículo 3 de sus estatutos, el organismo rector del fútbol afirma que está «comprometido con el respeto de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos y se esforzará por promover la protección de estos derechos”.

En 2025, su presidente, Gianni Infantino, también prometió que «todo el mundo será bienvenido en Canadá, México y Estados Unidos para la Copa del Mundo de la FIFA del año que viene”.

Fuente: DW