Al cierre, Luis virtual Presidente electo

Al cierre del pasado sábado en que la Ley 15-19 en su artículo 201, prohíbe la publicación de encuestas, Luis era Presidente virtualmente electo: Había sobrevivido al intento de Reforma a la Constitución, al uso de los recursos del Estado, sin ningún control, al descreimiento en las instituciones electorales y de justicia constitucional, al aplazamiento de las elecciones y al Covid 19.

A su triunfo – en primera vuelta – es innegable que contribuyeron la postura crítica del ex Presidente Fernández y la división del PLD, así como el deseo de cambio de la gente después de 16 años de gobiernos del mismo partido.

La Democracia venció la inercia del Tribunal Constitucional que no falló las acciones directas, ni los apoderamientos para resolver la candidatura de Leonel, se sobrepuso a la pérdida total de prestigio de la JCE y a las cantinfladas del Tribunal Superior Electoral y, desde luego, al Covid, pretexto de algunos para evitar las elecciones. Ahora debe vencer la abstención por el temor al Covid, la falta de civismos electoral y lo indecisos.

Luís, tras las elecciones municipales afianzó su condición de favorito, pero también el PRM, que durante el 2019 y principios del 2020, no obstante la ventaja de su candidato presidencial, aparecía en segundo lugar; en marzo llegó el Covid 19 que dio un ligero impulso inicial – de 15 días – a Gonzalo y, Luis, trabajando en contacto con la gente, contrajo la enfermedad que lo sacó del escenario presencial eliminando su movilidad, afectando su ánimo y reduciendo su capacidad de recaudación de fondos en el momento crucial.

La candidata Vicepresidencial, Raquel, con discreción, cumplió bien su papel, Hipólito llenó parte del espacio presencial vacío y la maquinaria del PRM a cargo de Fulcar – y todos los demás-, se mantuvieron a la altura: El resultado, Luis subió en todas las encuestas con prestigio e historia en el país como se advierte en las últimas publicaciones de estas, de tal manera, que todas le presentan como ganador en primera vuelta, incluso Mark Penn SIN, aunque a simple vista, no lo parezca.

Luis Gonzalo Leonel Indecisos

Gallup Hoy 42.4 53.7 31.4 35.5 15.5 8.6 2.0

Centro Económico 53.2 55.2 36.2 33.4 9.6 9.7 —

Greenbert DL 52% 56% 24% 29% 17% 12% 2%

Promedio junio 55,0 32.6 10.1

Mark Penn/ SIN 39.0 47.0 37.0 35.0 10.0 11.00 13.0

En el escenario que fotografían las encuestas, con una tendencia tan favorable a la oposición, con el nivel de indecisos que representan apenas el 2% – en las tres principales firmas – el Presidente será elegido en primera vuelta incluso con un mayor porcentaje de votos medidos por las encuestas, considerando que esos números motivan al voto útil: El promedio de las tres principales firmas con muestras tomadas en la misma semana, le dan al favorito un 55%, un 22.4% más que al contendor que le sigue.

Hasta Mark Penn/SIN cuya publicación de mayo – que daba a Luis 39 y a Gonzalo 37 – generó un enorme rechazo, proyecta ahora en voto nominal en que Luis gana con un 47%; eso indica que se va en primera vuelta con la mitad de sus indecisos que ella estima – 7% – y, si no votan y se vuelven abstencionistas, igual gana en primera vuelta porque el voto efectivo que es el que se cuenta, le daría más del 50% de los votos reales.

Las únicas variables contrarias podrían ser, que el triunfalismo impida realizar la labor electoral previa y durante el día de las elecciones relativo al traslado de los votantes o que por el Covid 19 o alguna otra tragedia, no prevista, una parte importante de simpatizantes no concurra a votar o haya una escasez de fondos aguda que impida algunos trabajos: Ya no hay tiempo ni siquiera para la comisión de algún error político fatal, la suerte, está echada a su favor.

Sin embargo, es innegable que estas elecciones se producen en un ambiente inusual de crisis en que si bien el PLD se ha visto obligado a reducir el ímpetu de sus intentos por quedarse con el Gobierno a como dé lugar, si lograba que no hubiese decisión en primera vuelta, abonando algunos simpatizantes de Leonel, todavía, el peligro no termina e incluye a los cargos al Congreso Nacional.

Desde 1966 nunca hubo unas elecciones en tan difíciles circunstancias, ha sido una epopeya cívica de todos poderlas celebrar y, no concluye hasta el out 27 votando el 5 de julio, temprano y con la protección que el protocolo indica para la Pandemia que nos afecta: Es un deber que la Patria requiere que cumplamos.