Al menos 16 personas mueren en un ataque de pandillas en Haití

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Miembros de una pandilla perpetraron una masacre en la madrugada del domingo en la localidad haitiana de Petite-Rivière-de-l’Artibonite, donde dejaron al menos 16 muertos, informó este lunes la policía local.

El balance de víctimas podría ascender, sin embargo, a 80 personas, indicó la ONU.

«Este ataque subraya la gravedad de la situación de seguridad a la que se enfrenta la población haitiana. El secretario general de la ONU hace un llamado al pueblo haitiano y a las autoridades haitianas para que lleven a cabo una investigación exhaustiva», declaró su portavoz, Stéphane Dujarric.

Según Bertide Horace, portavoz de la organización Comisión de Diálogo, Reconciliación y Concienciación para Salvar el Artibonito, el ataque fue obra de la pandilla «Gran Grif».

Ataques

Nuevos ataques se produjeron este lunes por la mañana en esa localidad situada a unos 100 kilómetros al norte de la capital Puerto Príncipe, agregó.

El balance compartido por Horace es de unos 30 muertos, una decena de desaparecidos y varios heridos.

En su rueda de prensa diaria, Dujarric habló por su parte «de entre 10 y 80 personas muertas».

Según un informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos publicado la semana pasada, la violencia de pandillas y los ataques contra estas en Haití dejaron más de 5,500 muertos entre marzo de 2025 y mediados de enero.

Haití, el país más pobre de América, sufre desde hace años la violencia de estas bandas criminales que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros.

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