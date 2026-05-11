Alcalde de Santiago solicita urgente nuevo censo en la provincia ante alta población visible

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Ulises Rodríguez, alcalde de Santiago, enfatizó como necesidad urgente la actualización de los datos demográficos de la ciudad. El funcionario explicó que, mientras el último censo nacional registra unos 695,000 residentes, la realidad operativa de la urbe es muy distinta, llegando a gestionar una población total que supera el millón de personas cada día entre residentes y visitantes.

Rodríguez señaló que, aunque los recursos estatales se asignan legalmente en función de quienes viven fijamente en el municipio, el ayuntamiento debe dar respuesta a una demanda de servicios calculada para una metrópoli de más de un millón de usuarios que circulan por sus calles cada día.

El líder de la ciudad corazon, explicó que fenómeno responde al extraordinario dinamismo de Santiago como capital regional. El flujo constante de personas que entran desde municipios aledaños para trabajar en zonas francas —donde solo un parque moviliza 40,000 empleados—, acceder al turismo médico o realizar actividades comerciales, refleja una vitalidad económica que desborda las proyecciones estadísticas actuales.

Asimismo, dijo que este flujo diario representa un reto operativo que la alcaldía enfrenta actualmente con recursos propios y tecnología. Rodríguez destacó que ya cuentan con 40 intersecciones monitoreadas con cámaras y un control inteligente de semáforos, además de una recaudación de arbitrios que alcanza el millón de pesos diarios, fondos que se reinvierten en obras como multiusos y bacheo.

En cuanto a la movilidad, el alcalde resaltó soluciones viales recientes como la conectividad en la Estrella Sadhalá y la expectativa del Monorriel, cuya infraestructura estaría lista para septiembre. No obstante, subrayó que estas obras requieren una planificación basada en datos reales de flujo poblacional para garantizar su eficiencia a largo plazo.

Finalmente, enfatizó que la gestión de desechos en el ecoparque y el mantenimiento preventivo del drenaje han evitado colapsos, pero advirtió que el déficit presupuestario derivado del desfase censal limita el alcance de las soluciones definitivas que una ciudad de un millón de personas demanda para los próximos 50 años.

Fuente: Panorama