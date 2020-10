Alcalde reconfinará nueve barrios de Nueva York para frenar rebrote de coronavirus

El alcalde también expresó que las escuelas volverán a abrir de forma segura y aseguró que “sin las pruebas, no podemos garantizar a los padres y maestros la seguridad de las escuelas”, por lo que se refirió a las autoridades de cada localidad, indicando que los gobiernos locales no han hecho un trabajo efectivo de hacer cumplir las reglas de distanciamiento, expresando que el estado de Nueva York hará una aplicación agresiva a partir de mañana.

Finalmente, dijo en su último tuit que el Estado no puede hacerse cargo de la aplicación efectiva de cada jurisdicción y que si una jurisdicción local no puede o no va a realizar una aplicación efectiva de las entidades infractoras, debe notificar al estado para así poder cerrar todas las actividades comerciales en puntos críticos donde el gobierno local no pueda cumplir.

DL