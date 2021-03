Alcaldes de la frontera están en contra de verja RD-Haití; aseguran no resuelve el problema

Los alcaldes de Dajabón y de Pedro Santana se pronunciaron en desacuerdo con la construcción de una verja perimetral entre Haití y la República Dominicana, por considerar que no resolvería el problema migratorio y el tráfico ilegal de mercancías.

Los ediles Santiago Riverón, de Dajabón, e Hipólito Valenzuela, de Pedro Santana, provincia Elías Piña, sugirieron al presidente Luís Abinader que en lugar de un muro, se proceda a industrializar toda la zona fronteriza, que generaría los empleos necesarios para los haitianos y ya no tendrían objeto de cruzar a territorio dominicano y de esta manera si se resuelve el problema migratorio.

Para Valenzuela la verja es inoportuna, inviable y el Gobierno dominicano no cuenta con los recursos necesarios para su materialización.

“Un muro es un problema de orden internacional y creo que el presidente de la República debe aprovechar un foro como la ONU y pedir ayuda para esto fines y construir zonas francas y hospitales del lado haitiano. Aquí no hay dinero para construir un muro y eso tardaría más de 25 años”, afirmó Valenzuela.

Puso como ejemplo que en su municipio, Pedro Santana, cuenta con una franja divisoria compuesta por el río Artibonito, hasta Comendador, y desde ese municipio hasta la carretera internacional que divide su territorio con Restauración (65 kilómetros) sumaría alrededor de 150 kilómetros, lo que estima inviable.

Para el alcalde del PRM en Dajabón, Santiago Riverón, la mejor verja que puede levantarse en la frontera RD-Haití, es llenar de fábricas, industrias y hospitales toda la línea divisoria, lo que generaría empleos, dinamizaría la economía y de paso eliminaría la migración y el trasiego de mercancía.

“Una verja no resuelve el problema, más que no sea evitar el robo de ganado o de autos en algunos puntos; pero te degeneraría en otro problema y es que cuando eventualmente los haitianos te romperían la verja, va a crear otro tipo de ingrediente problemático entre los dos países”, afirmó Riverón.

El edil perremeísta puso como ejemplo que el parque industrial de capital dominicano instalado entre Juana Méndez y Dajabón, genera empleos para alrededor de 10 mil haitianos, los cuales no cruzan a territorio nacional, que no sea más que a comprar mercancías en el mercado internacional.

“Lamento no estar de acuerdo con mi amigo, el presidente Abinader, con quien tengo buenas relaciones, pero si se con la industrialización de la frontera, no hay que construir muro, porque el haitiano no tendría nada que buscar de este lado”, afirmó.

