Alcaldía de Santiago organiza tours gratuitos con turistas nativos y del exterior

Santiago. – Los cientos de Murales de Ciudad que están diseminados por diferentes sectores del municipio, cada día despiertan mayor interés por parte de turistas nacionales y extranjeros, atraídos por la galería de arte urbano más completa de la República Dominicana, gran iniciativa del alcalde Abel Martínez, puesta en marcha desde su primer período al frente del Ayuntamiento de Santiago.

Destacadas figuras de la Música, el Cine, Deporte, del Arte en sentido general, de promoción a nuestros héroes y símbolos patrios, forman parte de la Ruta Cultural, declarada por el Concejo Municipal, como Patrimonio Cultural de Santiago.

La gran transformación de la ciudad corazón, ha motivado a que representantes diplomáticos de decenas de países se reunieran en esta ciudad, creando un precedente histórico con la presencia en un mismo día de veintidós dignatarios de igual número de naciones. También, Robin Bernstein, la ex embajadora de los Estados Unidos, en nuestro país, realizó el recorrido de los murales y terminó bailando merengues en Los Pepines.

La ruta de los murales de ciudad, que de forma gratuita realiza la Alcaldía y que coordina la gestora cultural, Yanilsa Cruz, también ha sido recorrida por una nutrida delegación integrada por rectores de universidades y personalidades del ámbito turístico de Panamá, Ecuador, México, Canadá y Colombia, quienes pudieron conocer la arquitectura de la ciudad y el colorido de sus bellos murales.

El alcalde Abel Martínez, no solo ha revolucionado la cultura popular en calles y avenidas de la ciudad, sino que ha brindado la oportunidad a jóvenes artistas del pincel, que contaban con el talento, pero no encontraban espacio para desarrollar sus habilidades artísticas y hoy cuentan con empleos dignos.

Entre los murales más visitados, está el denominado “Paseo de Hollywood”, ubicado en la calle Juan Goico Alix, donde aparecen los rostros de destacados actores dominicanos, como Juan Fernández, Frank Perozo, Many Pérez y Hemky Madera, al igual que de las actrices de ascendencia dominicana, Michelle Rodríguez y Zoe Saldaña. En esa área también aparecen los rostros de Tony Dandrades, presentador dominicano de la Cadena Univisión y Celinés Toribio, actriz y modelo dominicana, residente en New York.

En ese mismo sector hay murales que plasman las figuras de los más grandes merengueros típicos de nuestro país, entre los que aparecen, los fenecidos Dionisio Mejía, (Guandulito), Ñico Lora, Tatico Henríquez y Bartolo Alvarado, al igual que de otros activos, como Rafaelito Román, Fefita La Grande, Francisco Ulloa, Jovanny Polanco y Krency García, (El Prodigio).

Los más grandes merengueros en la historia de nuestro ritmo, forman parte de la ruta cultural, entre ellos, Jhonny Ventura, Wilfrido Vargas, Juan Luis Guerra, Cuco Valoy, Fernando Villalona, Ramón Orlando, Eddy Herrera, Sergio Vargas, Dioni Fernández, Joseito Mateo, “Rey del Merengue, ya fallecido), Ruby Pérez y Héctor Acosta, (El Torito).

Mientras que, en otros murales con figuras merengueras, encontramos, a Alex Bueno, Carlos Manuel, Jossie Esteban, Many Cruz (El Zafiro), Diomedes, Charly Rodríguez, Monchy Capricho, El Conjunto Quisqueya, el fenecido Cherito, Miosotis y Tony Morales de The New York Band y de los puertorriqueños Elvis Crespo y Joseph Fonseca, entre otros,

Una de las zonas del mayor impacto de los murales de ciudad, es la calle doctor Eldon, conocida como “La calle artística”, ubicada en el legendario sector de Los Pepines, un área que se ha convertido en una de las más visitadas de toda la ciudad, que incluso ha convertido en una costumbre cada domingo, el denominado “Son de Antonio Keka”, donde acuden cientos de personas y bailan sones en plena calle.

La galería de arte urbano incluye murales con los rostros de los comediantes dominicanos, Freddy Beras Goico, Felipe Polanco (Boruga), Cuquín Victoria, Kenny Grullón, Nani Peña, Luis Gil, Nicolás Díaz, (Margaro), Philip Rodríguez María Rosa Almánzar (Sirita), Mario Emilio Pérez y Francis Santana, en homenaje al popular segmento, “La Escuelota”, producido por Beras Goico.

Otras figuras que forman parte de los murales de ciudad, son, Doña Casandra Damirón, Luchy Vicioso, Sonia Silvestre, Adalgisa Pantaleón, Rafael Solano, Jorge Taveras, Cecilia García, Vickiana, el fallecido artista santiaguero Víctor Víctor, Patricia Pereyra, un mural especial con la imagen del legendario actor británico, Charles Chaplin, otro en homenaje a los héroes de la pandemia y muy pronto será develado otro con el rostro de Charityn Goico.

