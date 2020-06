Alcaldía de Santiago remueve decenas de pancartas de candidatos

La alcaldía de Santiago de Los Caballerosremovió algunas pancartas, carteles y letreros políticos instalados en lugares no permitidos como postes de luz, árboles, bienes de dominio público, entre otros, y advirtió que no se permitirá que suceda esto otra vez.

“Con Santiago de los Caballeros somos celosos…mantenerlo limpio y en orden sigue siendo nuestra prioridad la ciudad corazón. No volverá a ser arrabalizada porque no lo permitiremos. No nos detendremos en retirar letrero, pancartas e imágenes de postes y arboles”, publicó la Alcaldía en su cuenta de Instagram (@alcaldiadestgo).

La mayor parte de los carteles removidos eran de candidatos a diputados y presidenciales de diferentes organizaciones políticas.

Al igual que el municipio de Santiago de los Caballeros, la ciudad de Santo Domingo se encuentra inundada de vallas de candidatos a pesar de lo que establece la ley organica de régimen electoral 15-19, que en sus artículos 193 y 194, donde prohíbe las propagandas políticas en postes de luz y vallas improvisadas en bienes de dominio público.

Listin Diario