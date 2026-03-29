Alcaldía del Distrito Nacional inaugurará parque sensorial para niños con autismo en el Mirador Sur

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La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) ha anunciado la próxima inauguración de un parque sensorial dirigido a niños con Trastorno del Espectro Autista, que se ubicará en el Parque Mirador Sur. Este proyecto, que se encuentra en fase de construcción, está diseñado para ofrecer un entorno seguro y accesible que respete las diferentes formas de percibir y sentir de los niños. La alcaldesa Carolina Mejía destacó en redes sociales los avances de la obra y su enfoque en la inclusión. Aunque la fecha exacta de apertura no ha sido confirmada, se espera que el parque sea inaugurado en los primeros días de abril. El espacio estará situado cerca de la calle Km 0, junto al parque Kinder y próximo a la avenida Anacaona, facilitando el acceso a las familias. Este parque sensorial tiene como objetivo fomentar la integración y el bienestar de los menores con condiciones del neurodesarrollo. Inauguración del parque sensorial prevista para principios de abril.

Ubicación en el Parque Mirador Sur, cerca de la avenida Anacaona.

Proyecto desarrollado en colaboración con el Banco Popular Dominicano.

Diseñado para respetar las distintas formas de percibir y sentir de los niños.

Busca promover la inclusión y el bienestar de menores con autismo. La Alcaldía del Distrito Nacional inaugurará en abril un parque sensorial para niños con autismo en el Mirador Sur. Este espacio, desarrollado en colaboración con el Banco Popular, busca promover la inclusión y el bienestar de los menores con condiciones del neurodesarrollo. Resumen generado con IA ·

Santo Domingo.– La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) anunció que a principios de abril será inaugurado un parque sensorial dirigido a niños con Trastorno del Espectro Autista, como parte de las áreas recreativas de la zona infantil del Mirador Sur.

El espacio estará ubicado en el Parque Mirador Sur, próximo a la calle Km 0, junto al parque Kinder y cercano a la avenida Anacaona, una de las principales vías del Distrito Nacional.

El proyecto es desarrollado en conjunto con el Banco Popular Dominicano y actualmente se encuentra en fase de construcción, delimitado por una malla negra que resguarda el área de trabajo.

Aunque la fecha exacta de inauguración no ha sido confirmada, las autoridades adelantaron que la apertura está prevista para los primeros días de abril.

La alcaldesa Carolina Mejía compartió a través de sus redes sociales un video con los avances de la obra, destacando que se trata de un espacio diseñado desde la inclusión, pensado para respetar y adaptarse a las distintas formas de percibir y sentir de los niños.

Este parque sensorial busca fomentar la integración y el bienestar de los menores con condiciones del neurodesarrollo, ofreciendo un entorno seguro, accesible y adecuado para su estimulación.

FUENTE: NOTICIAS TELEMICRO.