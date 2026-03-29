Nacionales

Alcaldía del Distrito Nacional inaugurará parque sensorial para niños con autismo en el Mirador Sur

Aunque la fecha exacta de inauguración no ha sido confirmada, las autoridades adelantaron que la apertura está prevista para los primeros días de abril.

Vidal Sepulveda Send an email Hace 3 horas
14 Se lee en 1 minuto


Escuchando artículo…

0:00 / 0:00


Santo Domingo.– La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) anunció que a principios de abril será inaugurado un parque sensorial dirigido a niños con Trastorno del Espectro Autista, como parte de las áreas recreativas de la zona infantil del Mirador Sur.

El espacio estará ubicado en el Parque Mirador Sur, próximo a la calle Km 0, junto al parque Kinder y cercano a la avenida Anacaona, una de las principales vías del Distrito Nacional.

El proyecto es desarrollado en conjunto con el Banco Popular Dominicano y actualmente se encuentra en fase de construcción, delimitado por una malla negra que resguarda el área de trabajo.

Aunque la fecha exacta de inauguración no ha sido confirmada, las autoridades adelantaron que la apertura está prevista para los primeros días de abril.

La alcaldesa Carolina Mejía compartió a través de sus redes sociales un video con los avances de la obra, destacando que se trata de un espacio diseñado desde la inclusión, pensado para respetar y adaptarse a las distintas formas de percibir y sentir de los niños.

Este parque sensorial busca fomentar la integración y el bienestar de los menores con condiciones del neurodesarrollo, ofreciendo un entorno seguro, accesible y adecuado para su estimulación.

FUENTE: NOTICIAS TELEMICRO.

Vidal Sepulveda Send an email Hace 3 horas
14 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Rescatan a 37 víctimas de explotación sexual en Boca Chica y apresan seis implicados

Hace 37 segundos

Dos pasajeros tratan de introducir al país más de 76 mil dólares por el Aeropuerto del Cibao

Hace 3 horas

Tragedia en Cotuí: hallan persona sin vida tras camión ser arrastrado por río Yagrumo

Hace 5 horas

Empleados públicos trabajarán hasta el miércoles a las 4 de la tarde por asueto de Semana Santa

Hace 5 horas
Botón volver arriba