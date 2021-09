Alegan que entrega del 30% fondo de pensiones sería un crimen que desestabilizaría economía Dominicana

El ex presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado considera que es un crimen la posible entrega anticipada del 30 por ciento de los fondos de pensiones, al entender que quien tiene que pagar el costo de la crisis económica nacional es el Estado dominicano.

“Quien tiene que ir en auxilio ante una crisis económica como la que hoy tenemos los dominicano, es el Estado. En consecuencia, desprenderse del 30 % de los recursos que tiene los empleados para cuando tengan necesidad de su pensión, yo pienso que más que un beneficio es un crimen”, manifestó el dirigente del partido Fuerza del Pueblo (FP).

En ese orden, la congresista por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Fabiana Tapia, sostuvo que la implementación de esa medida desestabilizaría la economía.

“Sacar esos fondos, que no es que están guardados por ahí como hemos repetido otras veces, sino que, están invertidos en el país, desestabilizaría totalmente la economía de nuestro país y eso no es lo que más favorece porque situaciones ya tenemos”, enfatizó Tapia.

Ambos legisladores recordaron que los fondos de pensiones ahorrados por los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), no se encuentran en bóvedas, sino invertidos en el mercado de valores, por lo que el desembolso planteado desestabilizaría la economía y al sistema financiero del país.

Reiteraron también que de conformidad a lo establecido en Ley de la Seguridad Social, el ahorro individual del trabajador está destinado de manera exclusiva para el otorgamiento de pensiones.

Maldonado planteó que “los obreros no pueden ellos usar los propios recursos que los tienen acumulados con su esfuerzo y su trabajo desde hace mucho tiempo para resolver un problema que debe ser el Estado quien lo resuelva”.

El expresidente de los diputados, propuso en cambio, que el Gobierno reactive los programas sociales implementados desde principio de la pandemia del Covid-19 , entre los cuales citó el “Quédate en Casa “ y “ Pa Ti “ , para muchos trabajadores que no han logrado reinsertarse en la actividad laboral.

Asimismo, la diputada peledeísta reiteró su negativa a la entrega de los referidos fondos para evitar se laceren los intereses de la clase trabajadora, “En mi condición de diputada, yo mantengo mi posición y no estaré de acuerdo bajo ningún concepto en que se laceren los intereses de los trabajadores. ¿Y cómo no lo laceramos? Pues no volviendo a un sistema de pensiones atrás, no sacando esos fondos”, dijo.

Argumentó que el desembolso de esos recursos sería un retroceso, porque sería de manera implícita retornar al sistema de reparto fracasado y que dio al traste con miles de pensiones de trabajadores que no pudieron acceder a ese beneficio.

Sin embargo, favoreció la modificación integral de la Ley mediante la cual se instituyó el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, a los fines de readecuarla en aspectos fundamentales, entre mejor cobertura en los servicios de salud y la creación de mecanismos que propicien pensiones más dignas al trabajador.

“Tenemos que garantizar que los trabajadores puedan tener una pensión más digna, más equitativa, pero no entregando el 30% de la AFP, eso no es lo correcto, desestabilizará totalmente la economía de nuestro país”, finalizó la diputada Tapia.

