Alejandro Fernández sobre caso Mantequilla: Es lamentable lo que ocurrió en Sabana Grande de Boyá

El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, lamentó este jueves el hecho de que la gente omitió las advertencias que hizo en su momento sobre el negocio piramidal de Wilkin García Peguero “Mantequilla”, apresado este miércoles por amenaza de muerte y más de 35 denuncias y querellas por estafa.

Fernández dijo que en su momento emitió una alerta a la población sobre ignorar el negocio de Mantequilla; además de que le invitó a que se acercara a las autoridades y que dejara ese negocio; sin embargo, “el multiplicador de dinero” se burló del llamado y siguió con la operación de su empresa Inversiones 3.14.

Fernández recordó la persecución en la que fallecieron dos miembros del equipo del Mantequilla, hecho que lamentó mucho.

Sobre el proceso judicial, el superintendente no abundó, puesto que no es abogado y dijo que no conoce mucho las acusaciones del Ministerio Público contra Mantequilla.

Castigo negocios piramidales

Con el objetivo de evitar la proliferación de estos negocios en República Dominicana, la Superintendencia de Bancos contrató la asesoría de abogados expertos a fin de elaborar y someter el Congreso un proyecto de ley que penalice los negocios piramidales, indicó Fernández.

Informó que ya hay un primer borrador y en los primeros meses del 2023 se acercará a los medios de comunicación para presentar la propuesta para tipificar ese negocio, que, a su juicio, “destruye bastante”.

Mantequilla, quien confirmó que debe 150 millones de pesos, fue detenido ayer en el Palacio de la Policía Nacional, luego fue trasladado a la Fiscalía del Distrito Nacional y esta tarde enviado a jurisdicción de Monte Plata, donde se le conocerá la solicitud de medida de coerción por los cargos de estafa y amenaza de muerte.

Fuente: DL