Alejandro Portes, sociólogo: “La migración dominicana es positiva”

El sociólogo Alejandro Portes aseguró que la migración dominicana es, haciendo un balance general, “bastante positiva” para el país receptor que la utiliza como mano de obra, pero también para la nación emisora.

Portes, ganador del Premio Princesa de Asturias de Ciencia Sociales en 2019, destacó que la República Dominicana es un país bisagra en cuanto a la migración porque exporta muchos emigrantes y al mismo tiempo recibe.

Durante una conversación con Diario Libre habló sobre cómo es vista la migración dominicana en Estados Unidos y en España, donde en este último país los criollos sienten que sufren “cierto nivel de discriminación”.

El profesor habla con los conocimientos de los estudios realizados a medio y largo plazo entre la población inmigrante. Uno de ellos abarca a los hijos de los inmigrantes en España, en el que se encuestaron a dominicanos.

Alejandro Portes indicó que esa discriminación hacia los criollos también está por la asociación hacia ellos con las bandas latinas que, incluso, hacen alusión al país caribeño: Dominicans Don’t Play o Los Trinitarios.

Esta asociación ocurre a pesar de que se habla de que la mayoría de los jóvenes que se integran en estos grupos son en su mayoría españoles y de otras nacionalidades.

El sociólogo indicó que esta discriminación por motivos racionales, y además económica, genera un impacto en los jóvenes en condiciones problemáticas que los puede llevar, tal vez, unirse a las bandas. Pero aseguró que se trata de la minoría.

“A pesar de eso, es una minoría que se une a las bandas y, a pesar de eso, siguen avanzando”, destacó el reconocido experto en migración que llegó al país a conferenciar el pasado martes sobre Migración y desarrollo: una revisión de las tendencias globales. El evento fue auspiciado por el Instituto Nacional de Migración (INM), la Universidad Iberoamericana (Unibe) y el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (Inesdyc).

La integración

El experto explicó que esta discriminación puede afectar, por poco tiempo, la integración de los dominicanos en España, siendo más acentuada a partir de la segunda generación a través del sistema escolar.

“Al final de cuentas, España es un país bastante abierto, sobre todo, hacia los inmigrantes de América Latina. Entonces, nuestro diagnóstico, en el caso de este estudio que es el más grande que se ha hecho sobre la inmigración y los hijos de inmigrantes en España fue que el proceso de integración de los inmigrantes (los hijos de inmigrantes, específicamente) a España era en general altamente positivo”, aclaró.

Un dato curioso que acentuó Portes es que contrario a la segunda generación de inmigrantes dominicanos en Nueva York, en Estados Unidos, los que están en España no regresan, quizás por la distancia geográfica. “Un indicador interesante es que no regresa; no es de ida y venida. Más bien, se quedan”, expresó.

La clase social

Sobre si el color de la piel es un factor que juega en la integración de los inmigrantes, Alejandro Portes señaló que la clase social, a veces, lo supera. “Estados Unidos es un país muy racista. España no es racista en ese sentido porque no tiene experiencia de haber tenido esclavos (…), pero siempre es un factor (el pigmento de la piel). Ahora, la clase social y la educación es fundamental”, manifestó.

¿Descontrolada?

Existe un Pacto Mundial sobre Migración para que esta sea segura, ordenada y regular que, al final de cuentas, no termina de ser aplicable siempre. Para Portes, “no habrá” una migración descontrolada en “ninguna parte” porque para eso están los Estados nacionales.

“Es muy difícil invadir, pese a lo que está pasando en la frontera sur de Estados Unidos”, indicó. “En el mundo moderno los Estados son suficientemente capaces de regular la migración para impedir que haya una especie de que se sobreponga a la población o las instituciones existentes”, afirmó.

2.5 Millones de dominicanos viven fuera del país según un estudio del Index. Empuje de la migración

Portes analizó que en el mundo hay dos fuerzas que están empujando a que haya más migraciones: la privación relativa y la implosión de los Estados del tercer mundo.

Más sobre Alejandro Portes Es sociólogo y demógrafo cubano-estadounidense que finalizó sus estudios en la Universidad de Creighton. Según el Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana, Portes obtuvo su doctorado en Wisconsin-Madison. Es profesor-investigador de Princeton University. Ha ocupado la cátedra Howard Harrison and Gabrielle Snyder Beck de Sociología en la Universidad de Princeton. Es fundador del Centro de Estudios de Migraciones Globales, exdirector del Centro de Migración y Desarrollo de la Universidad de Princeton y expresidente de la Asociación Americana de Sociología.

