Alertan por tsunami para las costas de EEUU y Japón

El Servicio Nacional Meteorológico de EE.UU. (NWS, por sus siglas en inglés) ha difundo este sábado una advertencia de tsunami para todos los estados de la costa oeste del país, desde Alaska hasta California, así como para el litoral de la provincia canadiense de Columbia Británica.

“Se ha confirmado un tsunami y se esperan algunos impactos. […] Se siguen observando olas de nivel de advertencia en Hawái”, informa el servicio en un boletín al respecto.

Se espera que las olas del tsunami lleguen a Alaska a las seis de la mañana, a Columbia Británica a las 8:30, al estado de Washington a las 8:35, a Oregón a las 7:55 y a California a las 7:35 (hora local en todos los casos).

El fenómeno puede durar algún tiempo. “Los tsunamis son una serie de olas peligrosas muchas horas después de la hora de llegada inicial. La primera ola puede no ser la más grande”, advierte el NWS.

El tsunami en cuestión fue provocado por la erupción del volcán Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai, en el archipiélago de Tonga, que tuvo lugar este viernes. Esparció cenizas, vapor y gas a 20 kilómetros en el aire y fue captado por varios satélites desde el espacio.

Luego de la erupción del volcán, en Tonga se emitió una advertencia de tsunami y pronto olas golpearon las casas, destrozando edificaciones. En la red han aparecido imágenes desde el lugar que permiten apreciar la magnitud del desastre.

Emiten alerta también para Japón

Asimismo, la Agencia Meteorológica de Japón ha emitido una alerta de tsunami para la isla Amami y la cadena de islas Tokara, en el sur del país, así como un aviso de tsunami para todas las áreas costeras del Pacífico, tras la erupción del volcán submarino Tonga, en el archipiélago de Tonga. De acuerdo a la advertencia, las olas podrían alcanzar los 3 metros.

Minutos después de la alerta, se reportó que un tsunami golpeó la costa de Japón. La llegada de las olas se confirmó en áreas a lo largo de la costa desde Tohoku hasta Okinawa.

1.14.2021: Large volcanic eruption near Tonga (Hunga Tonga-Hunga Ha'apai volcano) today as seen from outer space. Shown on visible imagery using the Himawari satellite. #hiwx #tsunami #earthquake pic.twitter.com/zOTj6Qu1Wv

— NWSHonolulu (@NWSHonolulu) January 15, 2022