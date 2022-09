Alex Rodríguez hace encuesta sobre su regreso a las Grandes Ligas

Cuando su compatriota Albert Pujols amenaza alcanzar en la lista de jonroneros de todos los tiempos, rumbo al club exclusivo de los 700 en las Grandes Ligas, Alex Rodríguez deja en la fanaticada la interrogante de si debería tener una reaparición.

De regresar y conectar los cuatro jonrones que se separan de la aristocrática marca y de Pujols también lograr la hazaña, la República Dominicana tendría dos bateadores de 700 jonrones, en el círculo donde están Barry Bonds, 762; Hank Aaron, 755 y Babe Ruth, 714.

You tell me … should I make a comeback? 😂🤔 #RaceTo700 pic.twitter.com/0GTfApOjGR

— Alex Rodriguez (@AROD) September 1, 2022