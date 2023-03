Alexandra MVP revela Mozart La Para le ha pedido que vuelva a tener relación con él

La influencer Alexandra MVP, reveló que su exesposo Mozart La Para, le ha pedido volver a tener una relación amorosa.

Alexandra volvió a responder a la actual pareja de Mozart, Dalisa Alegria a quien le manifestó que quien no sabe cuidar su matrimonio es la actriz, ya que durante el tiempo que Mozart y Dalisa llevan juntos, el cantante le ha pedido que vuelva con ella.

“Que bueno que mencionaste los cuatros años, porque quien tiene que pasar página es tu marido, porque no han sido una ni dos veces que me pidió durante estos cuatro años volver con él” aseguró la MVP.

De igual forma, la MVP expresó que Dalisa Alegría ha destruido tres matrimonios, incluyendo el de ella.

“Primero la de tu ex marido que cuando te metiste con él estaba casado, luego no te bastó y destruiste mi familia y la tuya también, porque cuando te metiste con mi ex esposo tú estabas casada” afirmó Alexandra.

También, Alexandra le dejó a Dalisa que la única que está manchando su apellido y dignidad es ella, al atreverse a estar con hombres casados.

Se recuerda, que la actriz Dalisa Alegría respondió a las declaraciones de Alexandra MVP donde dijo que Mozart y su nueva pareja deberían pedirle perdón para hacer las paces, a lo que Dalisa le respondió que quien debería pedirse perdón es ella por no saber mantener su relación.

Antes estas expresiones Dalisa no se contuvo y le contestó a través de un video donde invita a Alexandra a perdonarse ella misma por no saber llevar una relación con amor y comprensión.

“Que irrespete de que, si ni siquiera te conozco” le dijo Dalisa a la MVP.

Alexandra MVP y Mozart La Para llevaban una relación que dejó por medio una hija y más adelante estos se separan por algunos inconvenientes que surgieron como pareja.

Dalisa dijo que la ex de su pareja no supo dar buenos frutos en el tiempo que tuvo al lado de Mozart.

Además, Alegría aseguro que Alexandra vive de la falacia y la invito a que dejara esa forma de llevar la vida a través de mentiras.

Mozart y su decisión

Dalisa reveló que cuando Mozart tomó la decisión de decirle a Alexandra que tenía nueva pareja, Alexandra le respondió que ella también llevaba contacto amoroso con Elian Rodriguez.

“Llega un punto en que la gente se cansa y se harta de que quieran pisotearle el nombre, el apellido, su carrera” expresó Dalisa.

Por otro lado, Dalisa contó que cuando se destapó su relación con Mozart quien quiso victimizarse fue Alexandra, sensibilizando al pueblo a base de mentiras.

“Tu bien sabes que la mayoría de las cosas que hablaste no eran verdad” continuó diciéndole a la MVP.

Dalisa Alegría apuntó que nunca había conocido una mujer que quiera hacerle tanto daño a un hombre como Alexandra a Mozart.

Por otro lado, Dalisa le dijo a Alexandra que pase la página porque ese tema fue hace mucho tiempo.

Advertencia

Alegría le advirtió a la MVP que no continúe mencionando su nombre en lives o entrevistas.

“Estamos en el 2023 mi querida, ya han pasado 4 años, pasa la página.. las personas maquiavélicas como tú saben muy bien como mover sus fichas para poder hacerle daño a otros… en mi vida había conocido una mujer que quisiera hacerle daño tanto a un hombre como tú” dijo.

Luego de la ruptura amorosa entre Mozart y Alexandra, el intérprete urbano inició una relación con Dalisa y Alegría.

En el audiovisual de Dalisa Alegría, ésta manifestó que su accionar probablemente no le va a gustar a su familia pero indicó que en muchas ocasiones el callar le hace daño.

Fuente:RCC