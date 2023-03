Alexandra reveló que Mozart la Para quiso volver con ella tras su divorcio

Según la influencer Alexandra Hatcu, su exesposo Mozart La Para, actual pareja de la actriz y comunicadora Dalisa Alegría, varias veces quiso regresar con ella, incluso tras su divorcio.

La incendiaria afirmación de la madre de la hija del exponente urbano, la hizo, en respuesta a la actriz, quien le instó a pasar la página, pues han pasado cuatro años.

“Qué bueno que mencionaste los cuatro años, porque quien tiene que pasar página es tu marido que no ha sido ni una ni dos veces que me pidió durante estos cuatro años volver con él”, reveló Alexandra MVP, asegurando que es el artista urbano, quien no la supera.

“Que perdida estas en este cuento porque aparentemente la que no sabe mantener una relación a base de amor y compresión eres tú, porque después de cuatro años por ti es que estamos aquí”, expresó en un video.

Agregó: “La única que está manchando su apellido y dignidad en este caso eres tú que destruiste tres familias: primero la de tu exmarido, que cuando te metiste con él estaba casado y luego no te basto y también destruiste mi familia y la tuya también; porque cuando tú te metiste con mi exesposo tú estabas casada”, detalló la influencer.

Dijo que, aunque en ocasiones las mujeres culpan a las otras de las infidelidades, en su caso dice no entender cómo puede dormir tranquila tras hacerle daño en medio de la separación, y con una hija de por medio.

En marzo de 2019, el artista urbano Mozart La Para, quien, meses antes anuncio vía redes sociales su separación de quien fue su compañera por diez años, confirmó que mantenía una relación sentimental desde hace siete meses con la actriz y comunicadora Dalisa Alegría.

“Aquí yo vine hablar la verdad, como hablan los hombres”, dijo enfáticamente el intérprete urbano a la presentadora Luz García en una entrevista que se difundirá el próximo domingo, en la conversa abiertamente sobre las razones que dieron término a su matrimonio, afirmando que no hubo una tercera persona involucrada.

Fuente: Diario Libre