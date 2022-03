Alfredo Pacheco sobre proyecto elimina aranceles: “Abinader toma medidas para evitar especulación”

Ante el rechazo que ha generado en algunos sectores políticos y económicos el proyecto de ley propuesto por el Poder Ejecutivo para eliminar los aranceles a 67 productos importados de la canasta básica, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ponderó este lunes que la medida responde al interés de Luis Abinader de evitar la especulación de los precios en el país.

“El Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de tomar las medidas de lugar para evitar que la especulación y otros flagelos se apoderen de la situación en la República Dominicana, así como de sugerir, por ejemplo, al Congreso Nacional medidas como la que está sugiriendo y que nosotros oportunamente daremos la respuesta de lo que aprobemos, de lo que se derive de la comisión”, indicó.

Reducir a cero los aranceles es una medida que quiere adoptar Luis Abinader en respuesta al alza de los precios de productos y servicios a nivel mundial por efectos de la pandemia del Covid, desde el año 2020, y por las repercusiones que ocasionará el conflicto surgido entre la Federación Rusa y Ucrania.

Sobre el estatus de este proyecto, la comisión especial destinada para su estudio aprobó la semana pasada rendir un informe favorable en la sesión de la cámara baja, aunque algunos diputados opositores indicaron que los perremeístas impusieron su mayoría.

La comisión especial para el estudio de la pieza legislativa, presidida por el diputado perremeísta Francisco Javier Paulino, está compuesta por 16 diputados: ocho del PRM y tres del PLD. Los partidos FP, PRSC, PRD, PCR y DxC cuentan con un diputado cada uno.

Tasa 0 % aranceles

Las medidas incluirían bienes clasificados en las subpartidas arancelarias de ocho dígitos del Sistema Armonizado establecido en el anexo I, de la ley No. 146-00, del 27 de diciembre de 2020. El proyecto de ley establece, en el artículo 1, que “quedan gravados de manera provisional con tasa 0 en el arancel de Aduanas, por un período de seis meses, a partir de la entrada en vigor de esa ley, los bienes señalados con anterioridad.

Los productos favorecidos

La lista de 67 bienes clasificados la integran las carnes de res en canales o media canales, frescas o refrigeradas, en cortes o trozos, sin deshuesar o deshuesadas y congeladas.

Además, la carne de cerdo; en canales o medias canales, frescas o refrigeradas, piernas, paletas y sus trozos sin deshuesar y las demás partes congeladas.

La carne de pollo sin trocear, frescas, refrigeradas o congeladas. Muslos cortos y largos (piernas) de pollo, incluso unidos, frescos o refrigerados; carne de pollo picada o molida, pechuga, muslo, alas y demás piezas congeladas.

Igualmente, tendrán tasa de 0% de arancel de importación las leches en polvo, en gránulos o demás formas sólidas, sin adicional de azúcar o edulcorante. Se establecen referencias a los contenidos netos inferiores o iguales a 2.5 kilogramos o materias grasas inferiores o superiores al 1.5 por ciento en peso.

La mantequilla, margarina, excepto margarina líquida, ajos, arvejas, frijoles negros, rojos, blancos, puntos, giros y jacomelos, lentejas, habas, guandules, y guisantes están incluidos en el proyecto de ley.

Asimismo, las harinas de trigo y de maíz, los aceites de soya, de cacahuete (maní), de girasol y de maíz refinados. Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma y que no contengan huevo, pastas alimenticias cocidas o preparas de otra forma, panes sobao, de agua, integral, tipo “baguette” y de molde, incluso congelado y los demás panes, complementan la lista de cero por ciento de aranceles de importación. Otros productos son las arvejas, frijoles rojos, negros y blancos, y demás frijoles desvainados o no enlatados, así como el maíz dulce y guandules enlatados. El arroz no está incluido.

Rechazo

El sector agroindustrial ha advertido que favorecer la importación de productos sobre la producción nacional pone en peligro la política comercial del país y supondría la eliminación de empleos.

Fuente: DL