¿Algunas personas son naturalmente a prueba de COVID?

A dos años de iniciada la pandemia y con infecciones récord de coronavirus que se baten día tras día en todos los países del mundo, hay personas que todavía no se han contagiado.

Muchos lo atribuyen a estar vacunados, algunos a evitar el contacto con más personas, otros a la suerte y finalmente, hay científicos que creen que existe un componente biológico que brinda una inmunidad natural al SARS-CoV-2, que podría estar presente en algunos organismos.

En Estados Unidos y Brasil, los investigadores están analizando posibles variaciones genéticas que podrían hacer que ciertas personas sean inmunes a la infección. Y en el University College London (UCL), los científicos están estudiando muestras de sangre de cientos de miembros del personal sanitario que, aparentemente contra todo pronóstico, evitaron contraer el virus.

Una de esas trabajadoras en la primera línea del coronavirus es Lisa Stockwell, una enfermera de 34 años de Somerset que trabajó en Urgencias durante la mayor parte de 2020, en una unidad de admisiones ‘caliente’ donde se evaluó por primera vez a los pacientes infectados por COVID.

Los colegas que trabajaban a su lado, en varios momentos de la pandemia, “cayeron como moscas”. Pero ella dice: ‘No me fue mal en absoluto, y mi prueba de anticuerpos, que tomé a fines de 2020, antes de vacunarme, fue negativa. Esperaba tener una prueba positiva en algún momento, pero nunca llegó. No sé si tengo un sistema inmunológico muy robusto, pero estoy agradecida de no haberme enfermado”.

Al principio de la pandemia, los seres queridos de Lisa también estaban sucumbiendo al virus. ‘Mi esposo estuvo enfermo durante dos semanas con una temperatura vertiginosa que lo dejó delirando. Estaba muy mal, pero se negó a ir al hospital. A pesar de compartir la cama con él, nunca me contagié. Y mi madre, que tiene 63 años y casi nunca ha estado enferma en su vida, quedó absolutamente anonadada. Incluso compartí un automóvil para ir al trabajo todos los días durante dos semanas con una amiga enfermera que en esos días se contagió”.

Cuando los investigadores del UCL examinaron la sangre de trabajadores de la salud aparentemente a prueba de COVID que se habían extraído antes del lanzamiento de la vacuna, confirmaron que no tenían anticuerpos contra coronavirus, lo que significa que era poco probable que alguna vez hubieran sido infectados.

Sin embargo, descubrieron otras células del sistema inmunológico, llamadas células T, similares a las que se encuentran en el sistema inmunológico de las personas que se han recuperado de COVID. Al igual que los anticuerpos, las células T son creadas por el sistema inmunológico para defenderse de los invasores. Pero mientras que los anticuerpos impiden que las células virales entren en el cuerpo, las células T las atacan y las destruyen.

Ahora se sabe que los anticuerpos de COVID pueden comenzar a disminuir en cuestión de meses, tanto después de la infección como después de la vacunación. Sin embargo, las células T permanecen en el sistema por más tiempo y habrán eliminado el virus antes de que tenga la oportunidad de infectar células sanas o causar algún daño, sugirieron los expertos. El equipo de UCL llevó a cabo más pruebas en cientos de muestras de sangre recolectadas ya en 2011, mucho antes de que ocurriera la pandemia, y descubrió que aproximadamente una de cada 20 también tenía anticuerpos que podrían destruir COVID.

Las muestras tomadas de niños tuvieron los niveles más altos. Los científicos dijeron que esto posiblemente se debía a que estaban expuestos regularmente a los coronavirus que causan el resfriado al mezclarse con un gran número de otros jóvenes en la guardería y la escuela, lo que podría explicar por qué, ahora, COVID rara vez causa enfermedades graves en este grupo de edad.

La gran pregunta es, ¿cómo ayudará la nueva investigación a los científicos a desarrollar una vacuna a prueba de variantes? La respuesta podría estar en la forma en que funciona el sistema inmunológico.

La mayoría de las vacunas de COVID imitan la proteína de pico que se encuentra en la superficie exterior de las células del virus, que proporciona la ruta por la cual las células virales infectan a las sanas y se instalan en el cuerpo. Esto es lo que hace que el sistema inmunológico cree anticuerpos y células T que pueden combatir el coronavirus real en caso de que más tarde ingrese al cuerpo.

Pero, por supuesto, las vacunas funcionan solo si el sistema inmunológico reconoce la proteína de pico en un virus cuando invade el cuerpo. Si, como ocurre con Ómicron, la proteína de pico muta significativamente hasta el punto en que se vuelve casi irreconocible para el sistema inmunológico, es probable que se debiliten tanto las respuestas de los anticuerpos como las de las células T.

Y aquí es donde entran los hallazgos de UCL. Parece que la explicación más probable para un sistema inmunológico a prueba de COVID es que, después de haber sido expuesto repetidamente a otro coronavirus, puede detectar y derrotar a cualquier pariente mutado porque es reconociendo proteínas que se encuentran dentro del virus en lugar de en su superficie.

Estos varían poco entre los coronavirus. “Las proteínas internas no mutan al mismo ritmo que las externas”, dice el profesor Andrew Easton, virólogo de la Universidad de Warwick. Los fabricantes de vacunas han estado tratando de encontrar un jab que contenga estas proteínas internas estables. Uno está siendo probado por la empresa de biotecnología Emergex, con sede en Oxfordshire.

Ha desarrollado un parche en la piel, en lugar de un pinchazo, que se pega en la parte superior del brazo. Pequeñas microagujas en el parche perforan la piel sin dolor, permitiendo que fragmentos de una variedad de proteínas virales se filtren en el torrente sanguíneo y provoquen la liberación de células T anti-coronavirus.

Está previsto que los ensayos, en los que inicialmente participaron 26 voluntarios, comiencen en Suiza en los próximos días, y los primeros resultados estén en en junio.

Fuente: INFOBAE