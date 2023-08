Alianza opositora no ha discutido plazas grandes, según diputado peledeíst

Send an email

Aunque desde ya los Partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y Fuerza del Pueblo tejen alianzas para las venideras elecciones municipales y congresuales, estas no abarcan aún demarcaciones cruciales que representan una alta cantidad de votos en los comicios.

El miembro del Comité Político del PLD y diputado por la capital, Gustavo Sánchez, aseguró que los opositores todavía no han discutido la alianza en plazas importantes, donde expresó que le gustaría pactaran.

Aunque valoró la posibilidad de ir aliados con los demás opositores, el congresista precisó que le agradaría que el PLD no solo pacte demarcaciones pequeñas, sino que converse para lograr pactos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Santiago, Los Alcarrizos o San Cristóbal, que son localidades con un gran número de votantes.

«Yo soy pro-alianzas y me gustan las alianzas, pero que no me vengan a confundir con pactos en Bayaguana y en zonas pequeñas, yo quiero ver uniones de opositores en las grandes plazas«, reiteró Sánchez al decir que los pactos entre opositores fueron solicitados por los mismos simpatizantes del PLD y la Fuerza del Pueblo.

Todas importan

Aunque el diputado Sánchez sugiere incluir demarcaciones más grandes para las alianzas, el vocero del PRD en la Cámara de Diputados, Saury Mota, cree que todos los pactos son importantes, al margen de las plazas involucradas.

El diputado perredeísta valoró las plazas grandes y dijo que siempre son tomadas en cuenta por la cantidad de electores que abarcan, pero recalcó que las uniones de los opositores se harán «donde más sea necesario y donde más convenga».

Unión derrotará PRM

De su lado, el diputado Sócrates Pérez, militante del PLD, dijo que, aunque el PRM no lo quiera admitir, la unión «de los verdes y los morados» traerá la derrota del partido gobernante en las próximas elecciones municipales.

También, expresó que, si las alianzas se concretizan, podrían abarcar al 65 % de las alcaldías que serán arropadas por los pactos opositores.

Así también lo consideró el diputado Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo, al afirmar que el actual gobierno ganó las elecciones del 2020 «por carambola» y por la desunión del PLD, por lo que sugirió no minimizar el impacto de las alianzas que, a su parecer, «arrasarán con el PRM».

Sin preocupación

Los planes de la oposición para pactar alianzas de cara a las elecciones del 2024, al parecer, no preocupan a los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) quienes siguen restando importancia a las conversaciones entre esas organizaciones. Para los perremeístas, el presidente Luis Abinader ganaría sin obstáculos las elecciones presidenciales, en caso de que se repostule.

Así lo expresó el diputado Ignacio Aracena, del PRM. Este dijo que las obras del partido gobernante «han puesto a temblar a la oposición» que, a su parecer, ahora recurre a las alianzas para sentirse más fuerte. Aracena cree que ningún partido opositor ha mostrado una propuesta seria para gobernar en el 2024.

Fuente: Diario Libre