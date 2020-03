Alibaba dona 2 millones de mascarillas y 400.000 kits de test a Latinoamérica

El gigante chino del comercio electrónico Alibaba anunció hoy que donará 2 millones de mascarillas, 400.000 kits para realizar pruebas de coronavirus y 104 respiradores a 24 países latinoamericanos para ayudarles en el combate contra la pandemia.

El expresidente ejecutivo y fundador de Alibaba, Jack Ma, anunció en su cuenta de la red social Twitter esta donación, sobre la que todavía la empresa no ha dado más detalles.

“Un mundo, una lucha. Donaremos artículos de emergencia -2 millones de mascarillas, 400 mil kits de test, 104 respiradores- a 24 países latinoamericanos”, dijo el empresario.

Ma explicó que entre los países de América Latina incluidos en la donación estarán Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, la República Dominicana y Perú.

Asimismo, dijo que su compañía se encargará del transporte desde China hasta América- «¡nos daremos prisa!. ¡SOMOS UNO!”, aseguró.

El grupo Alibaba anunció también el pasado viernes que donaría 500.000 mascarillas a España para ayudar en la lucha contra la propagación del coronavirus.

Ayer, sábado, comunicó igualmente una donación de 1,8 millones de mascarillas, 210 mil kits para test y 36.000 trajes protectores, además de respiradores y termómetros, a varios países asiáticos como Afganistán, Banglasdesh, Camboya, Laos, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistán y Sri Lanka.

Ma, el hombre más rico de China, según la revista Forbes, dejó el pasado 10 de septiembre la presidencia ejecutiva de Alibaba, veinte años después de fundarlo.

El empresario y antes maestro había hecho pública su decisión un año atrás, cuando aseguró que, “debido a los límites físicos en la capacidad y la energía de uno, nadie puede asumir las responsabilidades de presidente y consejero delegado para siempre”, por lo que apostó por permitir que las personas “más jóvenes y con más talento” lideren la firma.

No obstante, Ma continúa en la junta directiva del grupo hasta el año que viene.

El año pasado, el multimillonario aseguró que todavía tiene “muchos sueños que perseguir».

“Los que me conocen saben que no me gusta quedarme sin hacer nada. Planeo continuar mi papel como socio fundador en Alibaba Partnership y contribuir al trabajo de la asociación”, dijo.

Ma es socio de Alibaba Partnership, que actualmente está compuesta por 36 socios que tienen derecho a designar a la mayoría de los directores para el consejo de administración del grupo.

“La única cosa que puedo prometer a todos es esta- Alibaba nunca fue sobre Jack Ma, pero Jack Ma siempre pertenecerá a Alibaba”, manifestó entonces.