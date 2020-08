Alicia Ortega exhorta a nuevo Gobierno investigar contratación y compra millonaria de hormigón por parte de Obras Públicas

Santo Domingo, RD

La periodista Alicia Ortega instó al nuevo Gobierno electo investigar la contratación de 38 empresas por parte del Ministerio de Obras Públicas, debido a que la institución supuestamente pagó más de 11,500 millones de pesos en hormigón asfáltico caliente en pleno proceso electoral.

Ortega, quien produce el programa de investigación periodística “El Informe” del Grupo SIN, dio a conocer este planteamiento luego de que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) explicó que hizo una indagación a petición del excandidato presidencial del partido oficialista, Gonzalo Castillo, a quien liberó de vínculos con las empresas contratadas.

“La contratación por exclusividad, en beneficio de 38 empresas y en pleno proceso electoral, de más de RD$11,500 millones en hormigón asfáltico caliente, por parte del Ministerio de Obras Públicas, merece una investigación transparente, profesional y revestida de ética por parte de las nuevas autoridades del Gobierno”, señaló Alicia Ortega.

Asimismo, la periodista deploró que en su respuesta a Castillo la Digeig se centrara en aspectos que no fueron tratados por El Informe en la investigación que presentó del caso, que se basaron en fuentes documentales, así como consultas legales y técnicas.

“En su misiva a Castillo, la Dirección de Ética dice que no se pudo comprobar que haya vinculación entre las empresas contratadas y Gonzalo Castillo, pero eso nunca fue afirmado por El Informe, de manera que no lo asumimos como un desmentido… Tampoco presentamos una supuesta distracción de los 11,500 millones de pesos a beneficio de la campaña electoral de ex ministro de Obras Públicas. Es otro enfoque que no nos concierne como responsables de la pieza periodística que presentamos”, resaltó Ortega.

Dijo que se trató de siete procesos de compras por excepción, llevados a cabo entre abril y septiembre del año pasado, mediante los cuales Obras Públicas contrató a 38 empresas preaprobadas con montos de 300 millones de pesos cada una y que, de acuerdo con Ortega, algunas de las empresas beneficiadas incluían a personas allegadas a la campaña del entonces candidato.

“Nuestra investigación, realizada de la mano de abogados, expertos en compras y contrataciones, indicaba que este tipo de compras era imposible realizarla por excepción, utilizando el renglón de exclusividad, porque la ley y su reglamento indican que solo se aplica si hay un número limitado de oferentes y en este caso, encontramos por lo menos 45 empresas que suplían el producto”, concluyó.

LD