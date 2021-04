Alimentos que ayudan a bajar los niveles de colesterol

Se sugiere incluir ciertos alimentos en la dieta ya que se ha visto que ayudan a disminuir los niveles de colesterol y riesgo de enfermedades cardiovasculares, según un estudio publicado en The Journal of the American Medical Association.

Dieta Portfolio para disminuir niveles de colesterol LDL

En este estudio se encontró que los participantes que siguieron una dieta vegetariana, rica en frutas, vegetales y granos enteros y que incluye además: fibra soluble, nueces, proteína de soya y margarinas enriquecidas con esteroles de plantas) obtuvieron mejores resultados al disminuir el colesterol LDL o colesterol malo , (se le conoce como Dieta Portfolio) que aquellos participantes que siguieron una dieta vegetariana baja en grasas saturadas.

¿En qué consiste la dieta Portfolio?

La dieta Portfolio incluye:

-Nueces (nueces, maní o cacahuate, almendras).

-Productos de soya (tofu, leche de soya, soya procesada sustituto de carne).

-Legumbres como frijoles, guisantes, garbanzos o lentejas.

-Fibra soluble, que se encuentra en avena, cebada, psyllium, quingombó (okra), berenjena, manzanas, naranjas o moras o berries.

-Margarina enriquecida con fitoesteroles o incluir fitoesteroles que se encuentran en frutas, vegetales, nueces, germen de trigo, soya, salvado de arroz, linaza.

Beneficios de la dieta Portfolio

Los beneficios de la dieta Portfolio se han reconocido por varias organizaciones internacionales, entre ellas Canadian Cardiovascular Society (CCS), European Atherosclerosis Society (EAS), entre otras.

La Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes realizó una revisión sistemática de los ensayos sobre el tema y resumió los beneficios de “Portfolio diet” en la prevención de enfermedades cardiovasculares. La cual se publicó en la revista Progress in Cardiovascular Diseases.

Beneficios de la dieta Portfolio para la salud

-Reduce niveles de colesterol y menor riesgo de enfermedades cardiovasculares

En el estudio se observó una disminución de un 17% de los niveles de colesterol y menor riesgo de enfermedades cardiovasculares en un 13% en el transcurso de una década.

Se recomienda una ingesta diaria de 42 gramos de nueces, 20 gramos de fibra soluble, 2 gramos de fitoesteroles y 50 gramos de proteína vegetal. Las cantidades se basan en una dieta diaria de 2000 calorías.

-Disminuye los niveles de colesterol total, triglicéridos y presión arterial

-Seguir la dieta portfolio tiene mejoras clínicas muy significativas para la salud cardiovascular.

Ciertos alimentos como nueces, productos de soya y legumbres, alimentos con fibras solubles y alimentos con fitoesteroles o margarinas enriquecidas son especialmente efectivos para disminuir el colesterol y mejorar la salud cardiovascular.

Incluye una dieta Portfolio y obtendrás beneficios para la salud cardiovascular por disminuir tus niveles de colesterol y triglicéridos.

Fuente: https://holadoctor.com/es/dietas-y-nutricion/alimentos-que-ayudan-a-disminuir-los-niveles-de-colesterol